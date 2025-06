Proposto al Milan, colpo low cost in Serie A

Non sarà riscattato dal suo attuale club e per questo l’agente lo ha proposto al Milan: affare vantaggioso, Tare riflette

Siamo ancora in attesa delle mosse del Milan sul calciomercato. Fino ad ora, abbiamo visto un club molto concentrato sulle cessioni: Reijnders è già andato (e per soli 55 milioni al Manchester City), Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbero presto seguirlo. E attenzione a ciò che può accadere con Rafael Leao, sempre nel mirino del Bayern Monaco. La regola a Casa Milan è sempre la stessa: dipende tutto dalle offerte. Ci saranno poi sicuramente altre cessioni secondarie: Tomori, Thiaw, Chukwueze, Musah, Emerson Royal e così via.

Tutti questi giocatori non rientrano nel progetto tecnico dei rossoneri, ma è impensabile la cessione di tutti: significherebbe rivoluzionare per l’ennesima volta la rosa e fare altrettanti acquisti. Vedremo cosa accadrà, ma nel frattempo i tifosi si aspettano qualche sussulto dal mercato in entrata. Per adesso l’unica trattativa chiusa è quella per l’arrivo a costo zero di Luka Modric, che firmerà dopo il Mondiale per Club. Da solo, però, non basta, anche perché è vicino ai 40 anni: serve un sostituto di Reijnders, utile soprattutto per la capacità di giocare in più ruoli.

Salta il riscatto e l’agente lo propone al Milan

Con l’arrivo di Modric e quello probabile di Xhaka, che si aggiungono a Fofana, elemento sul quale il Milan punta ancora, Allegri potrebbe ragionare su un 4-2-3-1 con due mediani e un trequartista, un ruolo molto delicato e che al momento i rossoneri non hanno. Ecco perché non è da escludere che l’erede di Reijnders possa essere un centrocampista offensivo con propensione da attaccante. Ed è qui che nasce l’ultima idea proposta a Tare e a Furlani.

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, ai rossoneri è stato proposto in questi giorni il cartellino di Albert Gudmundsson, che non sarà riscattato dalla Fiorentina dal Genoa. L’accordo prevede una spesa di 17 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del talento islandese, esploso nella sua prima stagione l’anno scorso con la maglia del Grifone. Non è riuscito a ripetersi per continuità di rendimento con la Fiorentina in questa stagione. E per questo la viola sembra aver deciso di non acquistarlo. Ecco quindi che il giocatore è alla ricerca di una nuova sistemazione (da escludere al momento l’ipotesi di permanenza al Genoa). E’ stato proposto ai rossoneri, e a condizioni vantaggiose. La pista però, scrive calciomercato.com, è ancora fredda e verrà valutata più avanti. Per adesso non si farà, vedremo se ci saranno possibilità in futuro.