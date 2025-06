Ritorno di fiamma, Allegri ha il suo terzino destro

Scelto il profilo per rafforzare il Milan in estate. Il colpo arriva con lo sconto un anno dopo: il punto della situazione

Per via di un infortunio al legamento crociato, la sua stagione è durante davvero pochissimo. Per il terzino classe 2002 così le partite giocate sono state solamente tredici, di cui sette in campionato, per un totale di 405 minuti, e sei in Champions League. Alla fine sono stati poco più di 869 i minuti giocati in totale.

Il suo nome è stato accostato al Milan già la scorsa estate, ma alla fine il Diavolo fece altre scelte, nonostante Paulo Fonseca spingesse per averlo. Anche i tifosi speravano nel suo arrivo, ma così non fu. Il club rossonero, infatti, scelse di puntare su Emerson Royal, che si è rivelato subito una decisione sbagliata, tanto che a gennaio è arrivato Kyle Walker.

Anche l’inglese, però, non ha convinto tutti e fra otto giorni vedrà scadere il proprio contratto con il Milan. Sulla fascia destra è evidente che le scelte fatte non sono state proprio le migliori e dopo l’addio definitivo anche a Davide Calabria servirà rifondare totalmente.

Oggi in molti parlano di un possibile utilizzo di Alexis Saelemaekers nel ruolo di esterno basso, ma è evidente che servirà del lavoro da parte di Massimiliano Allegri affinché il belga possa rendere al meglio. Ci sarebbe Alex Jimenez, ma il tecnico livornese lo vede più alto.

Milan, il terzino arriva dalla Ligue 1: il colpo per Allegri

Così se Massimiliano Allegri deciderà davvero di giocare con una difesa a quattro sarà inevitabile l’acquisto di un giocatore adatto al ruolo. E il nome rilanciato da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, è quello di Tiago Santos. Il giocatore, come detto, è stato cercato dal Milan già la scorsa estate.

Poi la scelta di puntare su Emerson Royal ha fatto cadere definitivamente questa possibilità. A gennaio non è stato possibile tornare sui propri passi fino in fondo per via dell’infortunio del classe 2002 portoghese. Adesso, però, il giocare, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, può lasciare il Lille. La cifra non può certo essere altissima: i dubbi d’altronde sulle sue condizioni fisiche non possono non esserci. Tiago Santos viene dunque valutato una quindicina di milioni, un vero affare per il Milan e per le squadre che sono pronte a prenderlo