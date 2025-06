Vuole tornare al Milan, operazione che avrebbe del clamoroso

Ritorno clamoroso al Milan ? Questa l’ipotesi rilanciata nelle scorse ore. Un epilogo che sarebbe senz’altro sorprendente

Due settimane circa al raduno a Milanello e nessun nuovo acquisto, finora, per il Milan. Tare continua a lavorare su più fronti ma l’impressione è che, senza una nuova cessione dopo quella di Reijnders, il mercato in entrata sia bloccato.

Cessioni che dovranno riguardare, verosimilmente, anche i calciatori rientrati in rossonero dai prestiti. Okafor, Pobega, Adli, Colombo, Vasquez, Bennacer, questi i giocatori cui Tare dovrà trovare una sistemazione anche se per alcuni potrebbe esserci una chance di permanenza. Su tutti, Bennacer che Allegri vorrebbe valutare nel pre campionato, considerata l’esigenza di disporre di un regista arretrato.

E’ in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, Alvaro Morata. Nelle scorse ore, è circolata l’ipotesi di un possibile ritorno in Serie A per l’attaccante iberico che non vorrebbe prolungare la permanenza a Istanbul con l’incognita di un possibile mancato riscatto nel corso della prossima stagione. Otto i milioni che il Galatasaray dovrà pagare al Milan per l’acquisto a titolo definitivo tra sei mesi, prospettiva che decadrebbe in caso di interruzione del prestito o qualora Morata venisse acquistato da un’altra squadra.

Alvaro Morata, il ritorno al Milan non si può escludere: le ultime

Entrambe le ipotesi non si possono escludere. La settimana scorsa, il nome di Morata è stato accostato al Como. Si è scritto di un contatto diretto tra l’attaccante e Fabregas nel quale Morata avrebbe ribadito la sua disponibilità a trasferirsi nel club lariano. Uno scenario che, al momento, risulta alquanto difficile possa concretizzarsi a causa dell’elevato ingaggio percepito dall’attaccante che è fuori dai parametri societari del Como che sì investe sul mercato ma non va oltre certe cifre sugli stipendi dei propri giocatori.

Nelle ultime ore è emersa anche la possibilità di un ritorno di Morata al Milan. A quanto pare è previsto un contatto diretto tra l’attaccante e Massimiliano Allegri, allenatore con cui Morata ha avuto un grande feeling nei suoi anni alla Juventus. L’attacco del Milan è attualmente … spuntato. Con l’addio di Abraham, tornato alla Roma per fine prestito, e il mancato rinnovo a Jovic che si è svincolato, Allegri ha il solto Gimenez nel ruolo di prima punta.

Il Milan è sulle tracce di Mateo Retegui e Darwin Nunez, due obiettivi difficili da raggiungere. Morata, invece, tornerebbe subito anche se questo significherebbe per i rossoneri rinunciare ai possibili 8 milioni del riscatto da parte del Galatasaray. Una situazione intricata sulla quale sarà decisivo il parere di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore rossonero sta partecipando attivamente alle varie trattative di mercato ed ha avuto un ruolo fondamentale già nella permanenza di Maignan, vicinissimo al trasferimento al Chelsea a inizio giugno.