“Vuole trasferirsi al Milan, la decisione è presa”: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Parole chiare che non lasciano davvero dubbi. L’annuncio che rende felici i sostenitori del Diavolo, che non vedono l’ora di abbracciarlo

Il calciomercato del Milan non ha ancora spiccato il volo. Dopo la cessione pesante e dolorosa di Tijjani Reijnders è ancora tutto bloccato. Di fatto l’unica operazione in entrata conclusa è quella relativa a Luka Modric, che deve svolgere le visite mediche – lo farò dopo il Mondiale per Club – prima di legarsi al rossonero.

Ma il calciomercato di entrata sarà alquanto ricco. Sono diversi, infatti, i giocatori pronti a vestire la maglia del Diavolo nella nuova stagione. Massimiliano Allegri è in attesa di altri due centrocampisti, che potrebbero essere Xhaka e Guerra. Igli Tare in questo momento sta concentrando le proprie attenzioni sul reparto di centrocampo.

Poi servirà capire quali saranno le uscite, per rafforzare il reparto difensivo. Tra le idee del Direttore sportivo albanese c’è quella di prendere un centrale italiano e ovviamente un terzino destro. Ma se dovesse andare via anche Theo Hernandez, il colo a sinistra si renderebbe inevitabile.

Milan, il colpo in attacco è pronto: “Vuole il Diavolo”

Per quanto riguarda il reparto offensivo non ci sono molti dubbi su come i rossoneri decideranno di muoversi. Sono pronti a salutare il Milan sia Luka Jovic che Tammy Abraham, così come Francesco Camarda. Santi Gimenez, salvo offerte davvero importanti, è destinato a rimanere.

Ma accanto al messicano ci sarà un altro attaccante, un bomber dalla doppia cifra facile e il nome cerchiato in rosson è quello di Dusan Vlahovic, che è pronto a lasciare la Juventus: “Ecco dov’è il il problema ragazzi – A fare il punto della situazione ci ha pensato sul suo canale Youtube Gianni Balzarini -, lui ha preso una decisione. Vuole il Milan. Lo ha scelto, punto”.

“Non ha alcun interesse per il Fenerbahce, non gli importa nulla dell’Arabia Saudita. Dall’Inghilterra, poi, ci si aspettava qualcosa in più, ma la Premier non si è mossa come previsto. Così, al momento, l’unica volontà concreta del giocatore è quella di lasciare la Juventus per trasferirsi al Milan”.

Ora però serve trattare: “I rossoneri non vogliono spingersi oltre i 25 milioni per il cartellino, ma alla Juve potrebbe anche star bene, considerando il risparmio sull’ingaggio. L’ostacolo vero resta Ristic, che continua a chiedere un sacco di soldi. La proposta milanista si aggira intorno ai 6-7 milioni più bonus“.