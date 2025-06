Addio Theo Hernandez, arriva subito il sostituto

La partenza del terzino francese è sempre più certa. Il Milan prende subito il sostituto: ecco di chi si tratta. Il punto della situazione

L’addio di Theo Hernandez è sempre più certo. Nelle prossime ore è pronta ad arrivare la svolta definitiva al trasferimento in Arabia Saudita. L’Al Hilal non ha mai mollato la presa e da quando è fallito l’assalto ad Angelino della Roma non ha cercato altri calciatori, con la convinzione che il francese prima o poi avrebbe cambiato idea.

Così la proposta da oltre 18 milioni di euro netti a stagione è rimasta sul tavolo e nei giorni scorsi l’agente intermediario che si sta occupando di questo affare ha confermato al Milan l’offerta da 30 milioni di euro al club. Il Diavolo ha ovviamente – a sua volta – detto nuovamente sì agli arabi.

Il Diavolo è così solamente in attesa dell’ok di Theo Hernandez per chiudere definitivamente questa storia. L’ok può davvero arrivare nelle prossime ore. Nella giornata di domenica c’è stata l’apertura del francese, come non era mai successo prima. E’ evidente che le ‘minacce’ del Diavolo di tenerlo ai margini del gruppo nel corso dell’estate hanno portato i suoi frutti. Un ripensamento di Theo Hernandez non è ovviamente da escludere, ma il Milan è da tempo attivato per il sostituto.

Il Milan ha scelto il terzino: ecco il nuovo colpo per Allegri

Così nei giorni scorsi il Milan si è mosso con l’entourage dell’l’ucraino Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile con il giocatore in uscita dai Gunners. E’ lui il nome in cima alla lista della spesa di Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Sullo sfondo resistono altri profili più cari, ma che piacciono come Andrea Cambiaso e Destiny Udogie. I due italiani hanno una valutazione superiore ai 30 milioni di euro. Un altro giocatore che da tempo è seguito è Maxime De Cuyper del Club Brugge, che piace tanto anche alla Roma. La squadra del campionato del Belgio ha però dimostrato in questi anni di essere un osso duro, con il quale è davvero complicato trattare.

Ecco perché si sta guardando soprattutto ad altro: è certo che trovare un nuovo Theo Hernandez sarà praticamente impossibile, ma la separazione si è resa inevitabile. Insieme al terzino, il tecnico livornese aspetta anche due centrocampisti, un difensore centrale, un terzino destro e un centravanti.