Camarda cambia maglia in Serie A, firma in arrivo: tifosi senza parole

Francesco Camarda pronto a salutare il Milan nelle prossime settimane: futuro in Serie A, i tifosi proprio non se l’aspettavano

Un’estate all’insegna della rivoluzione. È quella che a conti fatti sta già vivendo il Milan, protagonista di cambiamenti profondi per tornare a far sognare i suoi tifosi. Ed in effetti l’ottavo posto in campionato e i 19 punti di distacco dal Napoli campione d’Italia non sono qualcosa di accettabile per una squadra la cui storia, in Italia ed Europa, parla chiaro.

Un racconto, quello rossonero, che starà in primis ad Igli Tare raccontare. Il neo direttore sportivo ha già varato il cambiamento più importante, quello in panchina: Massimiliano Allegri viene infatti ritenuto l’uomo della provvidenza per ribaltare le sorti in casa Milan. Allo stesso modo la rosa ha già iniziato a cambiare aspetto: l’addio di Tijjani Reijnders e i 55 milioni incassati (più bonus) dal Manchester City serviranno a dare maggiori possibilità nelle mani del ds albanese.

Si parla, e tanto, anche della probabile partenza di Theo Hernandez che in scadenza nel 2026 non rientra più nei piani del ‘Diavolo’. Una rottura evidente, servirà attendere la proposta giusta per interrompere il braccio di ferro. Allo stesso modo in casa rossonera c’è un’altra situazione potenzialmente spinosa che riguarda l’addio di uno dei gioielli più promettenti e amato dai tifosi: Francesco Camarda.

Il baby bomber nella stagione da poco conclusa si è ritrovato spesso e volentieri in disparte. Tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera ha giocato senza però riuscire a incidere come ci si sarebbe aspettato. E così il suo futuro potrebbe, molto presto, essere lontano dal club di Via Aldo Rossi. Una possibilità più che concreta.

Milan ‘tradito’: Camarda ancora in Serie A

Il Milan a tal proposito sembra aver pianificato una strategia ben definita per segnare il destino di Camarda. A parlarne, nelle scorse ore, è stato il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ che ha spiegato come la dirigenza di Via Aldo Rossi sia proiettata a lasciar partire il giovane calciatore in prestito secco.

L’idea è quella di lasciare andare via Camarda in un club che gli permetta di giocare con grande continuità e permettergli di maturare e crescere, per poi eventualmente tornare a vestire la casacca rossonera. Il Milan nei giorni scorsi ha incontrato Giuseppe Riso, agente del ragazzo, per discutere di un ipotetico rinnovo per un’ulteriore stagione: da minorenne Camarda non può avere un contratto superiore ai tre anni, quindi fino al 2028.

Anche dal punto di vista salariale sono in arrivo cambiamenti: Camarda guadagnerà intorno ai 500mila euro a stagione. Per la destinazione pare che la Serie A venga vista in maniera prioritaria rispetto alla B: ecco perché il Lecce, che deve sostituire Krstovic e che avrebbe già manifestato un forte interesse, parrebbe essere in pole position. Occhio anche a Pisa e Udinese, sulle tracce del classe 2008.