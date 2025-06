Camarda va via, la destinazione è scelta: accordo totale

Francesco Camarda saluterà il Milan durante il calciomercato estivo con il giovane centravanti che appare destinato a salutare i rossoneri in prestito secco.

La dirigenza del Milan appare concorde su quella che sia la strada migliore per il futuro di Francesco Camarda in vista della prossima stagione con la punta che andrà a cercare continuità altrove partendo per un anno per poi tornare a Milanello.

Terminata una stagione difficile sia per il Milan che per Francesco Camarda, le strade delle due parti appaiono destinate a separarsi, seppur temporaneamente. La dirigenza del Milan, dopo aver avuto un confronto con Massimiliano Allegri, ha preso la decisione di salutare Francesco Camarda durante l’estate con la punta che andrà a cercare maggiore spazio in un altro club. L’attaccante firmerà un rinnovo con i rossoneri fino al giugno del 2028 per poi salutare Milanello fino al giugno del 2026.

Camarda è pronto a salutare il Milan: via in prestito secco

Secondo quanto affermato da TuttoSport, Francesco Camarda è molto vicino dal salutare il Milan per un anno. La punta rinnoverà il contratto allungandolo fino al 2028 per poi cercare una nuova sistemazione. Il Lecce, al momento, appare in pole position, seguito dal Pisa alla ricerca di rinforzi per il suo ritorno in Serie A. Non sono però da escludere anche le piste che portano a Spezia e Carrarese, seppur in Serie B.

La volontà del Milan è quella di vedere il giocatore all’opera in Serie A per poi valutarne il ritorno a Milanello in pianta stabile a partire dall’estate del 2026. Detto questo è però fondamentale che Camarda riesca a trovare spazio e non sempre è facile che questo possa accadere in un club che punta alla salvezza e per questo non sembra da escludere una soluzione in Serie B.

Lo Spezia potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per il giovane attaccante del Milan che in bianconero potrebbe riuscire a trovare quella continuità di presenze fondamentale per la sua crescita. Il tutto abbinato ad un possibile campionato di vertice condito da un gioco maggiormente offensivo rispetto a quello che possono fornire le squadre in lotta per non retrocedere nella massima serie.

Quello che appare certo è che il giocatore saluterà Milanello per un anno con l’opportunità di giocare maggiormente. Resta da capire invece quella che potrebbe essere la destinazione della punta con il Milan e l’entourage di Camarda che decideranno insieme quello che sarà il suo futuro.