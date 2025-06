Dal Milan al Cagliari, ora è ufficiale: scelta a sorpresa

Dal Milan al Cagliari, la nomina è ufficiale. La sua carriera proseguirà in Sardegna dopo oltre quattro anni in rossonero

Giugno, un mese di addii importanti al Milan. Dopo la cessione di Reijnders che sta disputando il Mondiale per Club con il Manchester City, i rossoneri si apprestano a salutare anche Theo Hernandez che ha deciso di trasferirsi all’Al Hilal dopo un iniziale rifiuto all’opportunità di proseguire la carriera in Arabia Saudita.

Un affare che soddisfa grandemente il Milan. I rossoneri incasseranno circa 30 milioni dalla cessione di Hernandez, una somma notevole considerato che l’esterno transalpino ha solo un altro anno di contratto. Per Theo, invece, è pronto un ingaggio di circa 20 milioni di euro l’anno. Indubbiamente, farà un certo effetto vedere Hernandez allenato dal tecnico che ha sfidato più nella sua esperienza al Milan ovvero Simone Inzaghi che pare sia intervenuto personalmente per convincerlo.

Ha allenato Hernandez per quattro anni e mezzo, Giacomo Murelli. Lo ricorderete sicuramente come vice di Stefano Pioli al Milan. Dopo l’addio di entrambi ai rossoneri, avvenuto un anno fa, per Murelli è arrivato il momento di tornare in Serie A per quella che sarà la sua sesta esperienza in un club del nostro campionato nel quale ha affiancato Pioli anche alla Fiorentina, alla Lazio, al Bologna e all’Inter.

Giacomo Murelli al Cagliari, affiancherà il nuovo allenatore

Lo storico vice di Pioli affiancherà da allenatore in seconda il nuovo tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, promosso dalla Primavera alla prima squadra per sostituire Davide Nicola, quest’ultimo destinato alla panchina della neopromossa Cremonese. Oltreché da Murelli, Pisacane sarà affiancato da un’altra vecchia conoscenza della Serie A ovvero Luca Bucci, ex estremo difensore di Parma, Torino e della Nazionale, scelto come preparatore dei portieri.

Completano lo staff di Pisacane, lo spagnolo Alberto Gallego Lancuentra in qualità di collaboratore tecnico, Mauro Baldus scelto come preparatore atletico, Matteo Battilana e Davide Marfella come match analyst. L’esperienza di Murelli garantirà a Pisacane un sopporto prezioso nella sua prima stagione in un campionato di categoria superiore. Finora, infatti, l’ex terzino di Cagliari, Ternana e Avellino (solo per citare le squadre in cui ha militato maggiormente) ha allenato solo la compagine primavera dei sardi nell’ultimo biennio.

Murelli – lo ricordiamo – è arrivato al Milan il 9 ottobre 2019, giorno in cui venne annunciato l’ingaggio di Stefano Pioli al posto dell’esonerato Giampaolo. Con i rossoneri ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022 e raggiunto una semifinale di Champions League, persa con l’Inter nel 2023. Nerazzurri che hanno sconfitto il Milan di Pioli anche nella finale della Supercoppa Italiana di quell’anno a Riyad.