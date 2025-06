DAZN gratis, così potrai avere un anno di abbonamento

Una grossa opportunità offerta da DAZN e Haier: ecco come puoi ottenere un anno di abbonamento alla versione Standard

La stagione di calcio in questa stagione non è mai finita. Subito dopo la fine dei campionati, solitamente, si aspetta soltanto la finale di Champions League come ultimo atto di un lungo anno, ma stavolta la storica sconfitta dell’Inter per cinque a zero contro il Psg non ha chiuso il sipario. Dopo circa dieci giorni, infatti, è iniziato il primo Mondiale per Club di sempre con un nuovo format, molto simile a quello dei classici Mondiali per Nazionali. L’evento è in corso ormai da poco più di una settimana negli States e sta riscuotendo un discreto successo: l’idea è sicuramente interessante, ma la stanchezza delle squadre è evidente e il caldo torrido degli USA sta rendendo tutto ancor più complicato.

Insomma, è un’iniziativa valida ma con molti dettagli da limare. Il Milan ha mancato l’accesso con la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League nella stagione 2023-2024. Le italiane presenti sono invece Inter e Juventus: la prima, con Christian Chivu in panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi, ha pareggiato al debutto col Monterrey e ha battuto i giapponesi dell’Urawa Red solo grazie al gol all’ultimo respiro di Valentin Carboni. Meglio la Juve con una bella vittoria per cinque a zero all’esordio.

DAZN, come ottenere un anno di abbonamento senza costi

L’evento è tramesso interamente in esclusiva da DAZN e gratuitamente: chiunque può vedere la partite in app con una semplice registrazione. Una iniziativa molto importante di una piattaforma streaming che è stata molto criticata negli anni per il servizio offerto ma che prova ogni anno a migliorare e a portare nuovi importanti contenuti, e il Mondiale per Club lo è sicuramente. A proposito di DAZN, in vista della prossima stagione c’è una bella opportunità per tutti gli appassionati.

Haier, uno dei brand più importanti di elettrodomestici in Italia, ha presentato una linea linea di Smart TV sul mercato italiano e, nel corso dell’evento, con Diletta Leotta madrina della serata a San Siro, è stata annunciata anche una interessante partnership con DAZN: dal 1 luglio, con l’acquisto di modelli di punta 8OLED, QD-MiniLED, QLED) si potranno ottenere 12 mesi di abbonamento alla versione standard della piattaforma streaming.

Oltre a questo, l’accordo prevede anche attivazioni in app in vista della prossima stagione. Insomma, una bella novità per tutti gli appassionati che possono approfittare di questa bella partnership per godersi un anno di Serie A (e non solo) gratuitamente.