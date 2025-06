Gimenez da urlo: gioia e dolori per il bomber, ma il messaggio ad Allegri è chiaro (Video)

Ecco cosa è successo nella notte: l’attaccante messicano protagonista. Tifosi impazziti dopo quanto fatto: il punto della situazione

Santiago Gimenez super protagonista. L’attaccante messicano, impegnato nella Gold Cup con la sua Nazionale, ha fatto esultare proprio tutti i suoi tifosi per quanto fatto.

E’ successo tutto nei secondi finali della sfida contro la Costa Rica. Il centravanti del Milan segna un gol davvero stupendo in rovesciata. Un gesto più che pregevole, che ha fatto esultare tutti i sostenitori messicani, ma anche quelli del Diavolo, che in mattinata hanno potuto vedere il video diventato davvero virale:

SANTI GIMENEZ BICYCLE KICK FOR MEXICO!

WHAT A GOAL! (it was offside) pic.twitter.com/4mp1j8uxJd

— Inside Milan (@_InsideMilan) June 23, 2025