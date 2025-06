Milan, decisione a sorpresa: l’affare adesso può chiudersi, ci siamo

Svolta a sorpresa delle ultime ore: il giocatore rossonero si sarebbe convinto ad accettare l’offerta, ora l’affare si può chiudere

Il Milan è attivissimo sul mercato fronte cessioni. Tijjani Reijnders si è accasato al Manchester City già da qualche settimana: ha debuttato al Mondiale per Club e in due partite ha già mostrato ai tifosi citizens di essere un gran giocatore. Purtroppo i rossoneri si sono privati di un elemento fondamentale per una cifra abbastanza irrisoria, ma per RedBird è fondamentale registrare plusvalenze e fronteggiare la mancanza di introiti della Champions League. Ma non è finita qui perché il Milan può fare altre cessioni importanti: era molto vicino Mike Maignan al Chelsea prima dell’inizio del torneo negli States, ma l’affare non si è fatto a causa di un mancato accordo fra le società.

La pista non si può ancora chiudere del tutto, ma è più fredda, anche perché nel frattempo Allegri sta provando a ricucire i rapporti. Non si può fare niente invece con Theo Hernandez, destinato inevitabilmente all’addio: il Milan cerca disperatamente acquirenti con l’incubo della scadenza del contratto dietro l’angolo, e a quanto pare il giocatore sta per fare un grosso favore alla società.

Si è convinto: l’addio al Milan è ora ad un passo

Dopo aver rifiutato per due volte l’offerta importante dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, sembra che qualcosa sia cambiato nelle ultime ore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, gli arabi, spinti dalla richiesta insistente del nuovo allenatore, hanno alzato ancor di più l’offerta al giocatore, arrivando a 20 milioni a stagione: a questo punto, anche per lo stesso Theo Hernandez diventa assai complicato dire no.

Ed è per questo che al momento l’affare è tornato in auge e, anzi, potremmo essere, a sorpresa, molto vicini ad una chiusura. Il giocatore, insieme alla sua famiglia (molto legata a Milano), si starebbe convincendo ad accettare questa proposta e quindi ad abbandonare l’Europa (almeno per qualche anno). Il Milan esulta perché così incassa circa 30 milioni da un giocatore in scadenza l’anno prossimo e col quale non c’è alcuna trattativa per il rinnovo. Insomma, si sta finalmente per risolvere questa annosa questione.

Anche stavolta Giorgio Furlani ha deciso di privarsi di un elemento importante della rosa, in attesa di capire chi potrà sostituirlo. Theo Hernandez viene da stagioni difficili, soprattutto quella appena conclusa, ma era ed è tuttora un giocatore di livello e di riferimento anche per tifosi e squadra. Sostituirlo non sarà semplice.