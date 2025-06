Non c’è pace in casa Milan, minaccia Real Madrid

Incombe la minaccia del Real Madrid sul Milan. Allegri lo vuole tenere ma la clausola nel contratto preoccupa (e non poco) i rossoneri

Un mese di Giugno di grandi addii al Milan. Le avvisaglie di almeno due partenze eccellenti c’erano tutte tra la prospettiva di una stagione senza coppe europee e rinnovi di contratto in bilico.

Il primo ad andarsene è stato Tijjani Reijnders che sta disputando il Mondiale per Club con il Manchester City. Il prossimo addio eccellente sarà quello di Theo Hernandez. Uno dei calciatori simbolo della rinascita del Milan nel nuovo decennio si è convinto ed ha accettato l’offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che gli pagherà un ingaggio da 20 milioni a stagione per proseguire la carriera in Saudi League. Per il Milan, invece, di milioni ne sono pronti 30, una cifra notevole se si considera che Theo sarebbe andato in scadenza tra un anno.

La domanda ora è più che mai lecita. Chi sostituirà l’esterno transalpino a sinistra ? I rossoneri, da inizio giugno, sono sulle tracce dell’ucraino Zinchenko che l’Arsenal cederà in estate. Attenzione anche a possibili soluzioni interne. Con Bartesaghi destinato a una stagione in prestito come Camarda, a sinistra potrebbe anche essere adattato Alex Jimenez, schierato nella scorsa stagione sia da Fonseca che da Conceicao in più ruoli su entrambe le fasce.

Alex Jimenez intoccabile al Milan ma attenzione al Real Madrid nel 2026

Dopo aver cominciato la stagione con il Milan Futuro, Jimenez è stato aggregato stabilmente alla prima squadra da Fonseca che l’ha fatto esordire da titolare nel match del 15 dicembre contro il Genoa a San Siro. Da allora, l’esterno spagnolo ha totalizzato 28 presenze con il Milan disputando, di fatto, tutte le partite tranne quelle con il Parma e la Fiorentina in Serie A e le sfide di Champions League a causa del mancato inserimento in lista.

In una stagione da dimenticare per il Milan, Jimenez, pur con un rendimento altalenante, ha mostrato una crescita evidente. Le sue prestazioni hanno attirato nuovamente l’attenzione del Real Madrid, club da cui il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo lo scorso anno facendogli firmare un contratto fino 2028. Come da consuetudine, il Real vuole sempre mantenere una sorta di controllo sui migliori calciatori cresciuti nel suo settore giovanile e così è stato anche per Jimenez.

In particolare, i Blancos vantano un diritto di recompra sul giovane esterno rossonero di 10 milioni, esercitabile sia nel 2025 che nel 2026. Per la sessione di mercato in corso, il Real ha deciso di non attuarlo dopo l’acquisto di Alexander Arnold e il recupero di Carvajal che permetteranno ad Alonso di schierare due dei migliori esterni d’Europa a destra. La minaccia per il Milan potrebbe tuttavia riproporsi l’anno prossimo.

Qualora il Real si presentasse con la cifra richiesta, i rossoneri non potranno fare nulla per opporsi alla cessione di Jimenez. Per questo motivo, non è escluso che il Milan possa trattare con il Real Madrid per concordare un eventuale indennizzo per eliminare la recompra e, di fatto, riacquistare definitivamente il giocatore. Una strategia simile a quella che sta tentando il Como per Nico Paz, altro pezzo pregiato delle giovanili del Real che può tornare ai Blancos per 9 milioni quest’estate, 10 milioni nel 2026 e 11 nel 2027.