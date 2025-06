Svolta Ricci, arriva al Milan con lo scambio

Il Milan non molla la pista Ricci, il centrocampista è ancora un obiettivo: la svolta può arrivare grazie ad uno scambio

Siamo vicini ad una svolta per un’altra grande cessione in casa Milan: dopo aver piazzato Reijnders al Manchester City, è ora arrivato il turno di Theo Hernandez, che sembra essersi convinto di andare all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. I rossoneri potrebbero incassare altri 30 milioni, così da portare a già 100 i milioni incassati (se consideriamo anche il riscatto di Kalulu da parte della Juventus). E a questi si aggiungeranno altri soldi provenienti da ulteriori uscite, primarie (Maignan) e secondarie (Emerson Royal, Musah, Chukwueze ecc.). Quanti di questi soldi verranno reinvestiti? Ad oggi non ci è dato saperlo, ma al momento non ci sono trattative concrete per gli acquisti.

Il Milan segue Granit Xhaka, per il quale spera di chiudere entro questa settimana l’accordo col Bayer Leverkusen, e Javi Guerra del Valencia. In entrambi i casi, i rossoneri devono alzare l’offerta ai rispettivi club per poter arrivare ad un sì definitivo. Sullo sfondo c’è sempre Samuele Ricci, anche se il giocatore sembra non convincere a pieno Allegri (che preferirebbe Xhaka). L’affare col Torino è sempre in piedi e, nelle ultime ore, si è aggiunta una importante novità.

Il Milan ci riprova per Ricci: un giocatore nell’affare

I rossoneri lavorano sull’affare Ricci da tempi non sospetti: è da mesi che il suo nome è accostato con forza al Milan, tanto che a gennaio si è parlato di una trattativa solo da chiudere. A quanto pare però ci sono delle riflessioni in corso: come detto il profilo non è fra le priorità di Allegri, che spinge per avere Xhaka in quel ruolo. Ricci però piace alla società e col Torino c’è un discorso ben avviato. E adesso può arrivare una svolta.

Come riportato da Tuttosport, c’è un giocatore che piace molto in casa granata e soprattutto all’allenatore Marco Baroni, che ha sostituito Marco Vanoli dopo l’esperienza alla Lazio. Il Milan lo ha acquistato a gennaio per farne il sostituto di Bennacer ma il suo apporto è stato molto deludente: i continui problemi fisici lo hanno tenuto più fuori che dentro al campo e adesso i rossoneri stanno facendo più di una riflessione sulla sua permanenza. Il giocatore in questione è ovviamente Warren Bondo, acquistato dal Monza per poco più di dieci milioni. Il Torino lo vuole e Igli Tare potrebbe inserirlo nell’affare per arrivare a Ricci, che ha un affare da oltre 30 milioni: per chiudere, il Milan deve aggiungere comunque un conguaglio economico da almeno 15-18 milioni.