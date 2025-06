Tare deve fare presto, il colpo sta per saltare: è piombata la rivale

Si complica il possibile acquisto per il Milan. La rivale punta a chiudere subito. Prossimi giorni decisivi

Comincia un’altra settimana importante per il mercato del Milan. Tare continua a essere impegnato su più fronti con priorità alle cessioni.

Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all’Al Hilal. Una svolta per il Milan che incasserà circa 30 milioni dalla partenza dell’esterno transalpino, il massimo possibile per un calciatore in scadenza di contratto tra un anno. Con le cessioni di Theo e Reijnders, il Milan incassa circa 100 milioni e, finalmente, tenterà di chiudere le trattative avviate da settimane.

Tare sta trattando con Valencia e Bayer Leverkusen per Javi Guerra e Xhaka con quest’ultimo che ha già raggiunto l’intesa contrattuale con i rossoneri. A 15 milioni si può chiudere mentre il Valencia ne chiede almeno 25 per Guerra, erede designato di Reijnders in mediana. Tare che dovrà intervenire anche per sistemare l’attacco, al momento quasi del tutto … spuntato. Con Abraham tornato alla Roma, Jovic svincolato e Morata ancora per sei mesi in prestito al Galatasaray, Allegri ha a a disposizione il solo Gimenez nel ruolo di prima punta.

Milan, l’obiettivo in attacco può svanire: c’è il Bologna

Tra i possibili rinforzi per l’attacco del Milan è stato inserito anche Ciro Immobile che ambisce a tornare in Serie A dopo l’ultima stagione disputata con il Besiktas. Immobile, sulla carta, potrebbe essere proprio il sostituto di Jovic, garantendo ad Allegri un’alternativa di grande esperienza e affidabilità. In Turchia, l’ex bomber della Lazio non ha smarrito il suo feeling con il gol con 19 reti segnate in 40 presenze complessive con il Besiktas.

L’accostamento di Immobile al Milan è stato favorito dalla presenza di Tare. E’ stato proprio l’attuale d.s. rossonero a portarlo alla Lazio, contribuendo a rilanciarne la carriera. Nonostante la grande stima tra i due, le possibilità che Immobile possa approdare in rossonero sono tutt’altro che elevate. Sul centravanti campano è piombato il Bologna che, svanito Dzeko passato alla Fiorentina, vuole rinforzare l’attacco con un altro profilo di esperienza da affiancare a Castro e Dallinga

Immobile ha dato piena disponibilità al possibile trasferimento in rossoblù. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante, pur di tornare in Serie A, avrebbe accettato anche di decurtarsi l’attuale ingaggio di 6 milioni di euro. Da valutare, per il Bologna, anche l’indennizzo per il Besiktas considerato che il club turco, forte ancora di un anno di contratto con Immobile, non libererà il giocatore a zero. Decisivo per sbloccare l’affare sarà il parere di Vincenzo Italiano. I contatti tra il d.s. Sartori e l’agente di Immobile, Alessandro Moggi, sono ben avviati. Il Milan monitora la situazione, pronto eventualmente a inserirsi qualora la trattativa dovesse saltare.