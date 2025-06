Theo Hernandez saluta il Milan, è fatta per la cessione: le cifre

Il trasferimento del terzino rossonero sembra più vicino che mai: ecco le ultime notizie sulla sua situazione.

La permanenza di Theo Hernandez al Milan era qualcosa di non pensabile una volta terminata l’ultima stagione. Non è un caso che la trattativa per il rinnovo del contratto non sia mai decollata.

Il club rossonero non ha ritenuto di dover fare uno sforzo economico per trattenerlo a Milano dopo un anno molto negativo. Non c’è altra strada rispetto all’addio. Nonostante il giocatore avesse fatto sapere di voler restare e di essere predisposto a trattare un nuovo contratto, dall’altra parte non ha trovato una società disponibile a investire su di lui.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez vicino all’addio: i dettagli

Dopo aver sperato di poter tornare all’Atletico Madrid, pista sfumata nel giro di pochi giorni, e aver constatato che non c’erano altre soluzioni particolarmente gradite, Hernandez ha riaperto a un trasferimento che inizialmente aveva scartato.

Ovviamente, ci riferiamo a quello in Arabia Saudita. L’Al Hilal, dopo un primo tentativo andato a vuoto per il no di Theo, si è rifatto avanti. Stavolta l’esito è diverso. Stando a quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista di ESPN, il club saudita sente di avere il calciatore in pugno: il trasferimento è davvero a un passo.

Per quanto concerne le cifre dell’operazione, il Milan dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro (bonus compresi), mentre per Hernandez è pronto un contratto triennale da circa 20 milioni di euro netti annui. Il club rossonero ha dovuto rinunciare ad alcuni milioni rispetto all’offerta accettata settimane fa per poter favorire il rilancio dell’Al Hilal per lo stipendio di Theo, che di fronte a una nuova proposta più ricca ha cambiato idea e ha deciso di dire sì al trasferimento in Arabia Saudita.

Mancano pochi dettagli da sistemare, poi il nazionale francese approderà nella squadra allenata da Simone Inzaghi. Avrebbe anche la possibilità di giocare nel Mondiale per Club, se l’Al Hilal si dovesse qualificare agli Ottavi di finale del torneo che si sta disputando negli Stati Uniti (sei modifiche effettuabili alla rosa tra il 27 giugno e il 3 luglio). Finora, la compagine della Saudi Pro League ha conquistato 2 punti in 2 partite, nell’ultima della fase a gironi si giocherà tutto contro il Salisburgo.