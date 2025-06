5 milioni per il colpo: il Milan è ad un passo dal chiudere l’affare

Manca sempre meno alla chiusura di un importante affare in casa Milan per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che hanno una distanza di 5 milioni per poter chiudere l’affare.

Igli Tare è pronto a chiudere ufficialmente il suo primo colpo da direttore sportivo del Milan con il dirigente che si appresta a sistemare una trattativa che va avanti ormai da settimane.

Dopo aver di fatto bloccato Luka Modric, che firmerà il contratto con il Milan al termine del Mondiale per club con il Real Madrid, il Milan si appresta a chiudere la prima trattativa in entrata dell’estate con Tare ad un passo dal trovare l’accordo definitivo. Le scelte del direttore sportivo sono concordate con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani con il tecnico che dà le sue indicazioni per quello che riguarda le necessità dell’organico e l’amministratore delegato che ha il compito di tenere sotto controllo i conti della società.

Il Milan si appresta a chiudere il primo affare di mercato: in arrivo un colpo a centrocampo

Sembra essere sempre più vicino l’arrivo di Granit Xhaka al Milan con il centrocampista svizzero che ha da tempo dato il suo ok al trasferimento in rossonero. Manca poco all’accordo con il Bayer Leverkusen con il Milan che ha messo sul piatto 10 milioni di euro mentre il club tedesco ne chiede 15.

La sensazione è che si possa trovare, magari con l’aggiunta di bonus, un accordo a metà strada tra le parti con il Milan che potrebbe arrivare ad un totale di circa 12 milioni di euro per il cartellino dell’elvetico che a breve compirà 33 anni. Un colpo necessario per il centrocampo dei rossoneri che hanno visto partire Tijjani Reijnders, autentico faro della squadra durante la difficile stagione da poco conclusa.

Xhaka sarà quindi il primo colpo del Milan in entrata e sarà seguito con ogni probabilità da Modric che, non appena terminerà il Mondiale per club firmerà il suo accordo annuale con i rossoneri. Non saranno però gli unici colpi in entrata a centrocampo con il Milan intenzionato a mettere in rosa un altro giocatore.

In questo momento la pista più calda è quella che porta a Javi Guerra del Valencia con i rossoneri disposti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro e gli spagnoli che ne chiedono 25. Difficile Jashari con il Bruges che vuole 40 milioni di euro, mentre al momento è stata messa in stand-by la trattativa col Torino per Ricci con l’Atalanta che si è inserita in maniera decisa sul centrocampista della nazionale italiana.