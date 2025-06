Accelerazione improvvisa del Milan: sorpasso sull’Inter per il colpo

Il Milan prova a superare l’Inter per l’acquisto del difensore: sorpasso nelle ultime ore, ma c’è sempre il solito ostacolo

Il Milan deve sbrigarsi sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa adeguata nel più breve tempo possibile. I rossoneri hanno un bel po’ di lavoro da fare, ma in questo momento sembrano più interessati alle uscite: la strategia è quella di raccogliere più soldi adesso, sfoltire la rosa dei tanti esuberi e alimentare il budget a disposizione, così da andare poi con più forza sulle entrate. Non sappiamo se ripagherà o meno, ma intanto il tempo scorre e alcune trattative si fanno sempre più complicate. Forse sarebbe stato meglio sfruttare il momento di impasse della squadre impegnate al Mondiale per Club per chiudere qualche trattativa, ma niente da fare.

Luka Modric arriverà dopo il torneo con il Real Madrid ma da solo di certo non basta, soprattutto a 40 anni. Granit Xhaka e Javi Guerra sono gli obiettivi più caldi per il centrocampo adesso, ma bisogna aumentare le offerte per arrivare ad un accordo con le rispettive squadre. L’altro reparto che ha bisogno di forze fresche è soprattutto la difesa e il primo obiettivo è stato individuato da tempo: è in corso un derby con l’Inter.

Il Milan vuole il difensore, ma c’è un ostacolo

Il Milan vuole Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma che ha fatto molto bene in questa stagione coi ducali. Non è più un segreto, ma c’è la forte volontà di investire su un ragazzo italiano e dal grande potenziale. C’è però un grosso problema, il solito: il prezzo. Il Parma sa benissimo di avere fra le mani una gemma e per questo motivo spinge molto in alto per la cessione. Si parla di una richiesta superiore ai 30 milioni, e a queste condizioni difficilmente l’affare si farà.

Sul giocatore, che convince molto anche Allegri, si è inserito anche l’Inter soprattutto dopo l’arrivo di Christian Chivu in panchina, cioè il suo ultimo allenatore con il Parma (nel frattempo è arrivato il giovanissimo Carlos Cuesta per sostituire il rumeno dall’Arsenal). Chivu ha apprezzato le qualità di Leoni e lo ha chiesto alla società come rinforzo, ma il Milan ha un maggior margine di manovra perché ha allacciato i contatti da più tempo. Resta il nodo del costo: se il Parma dovesse abbassare le richieste, allora il ragazzo potrà diventare un obiettivo serio dei rossoneri per la difesa. Non ci resta che attendere e capire gli ulteriori sviluppi.