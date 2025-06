Addio Milan, saluta Allegri: il destino è già segnato

Un addio ormai inevitabile, Allegri saluta il big pronto a lasciare subito il Milan: rivelazione di mercato clamorosa

Vi è un settore del campo che, in casa Milan, è da qualche giorno al centro dell’attenzione: l’attacco. Rimangono, insistenti, i dubbi sulla resa di Santiago Gimenez in questi pochi mesi nei quali ha vestito la maglia rossonera. 14 apparizioni con 5 reti e 2 assist ma anche tante insufficienze che, di fatto, hanno portato dubbi sul prosieguo della carriera in quel di San Siro.

Il nazionale messicano ha da poche settimane compiuto 24 anni ed il futuro è dalla sua: il Milan ed Allegri, però, stanno già valutando alternative di un certo spessore che possano dare modo al tecnico di Livorno di avere certezze lì davanti. Il sogno è sempre e solo uno, Dusan Vlahovic. Il 25enne di Belgrado è in uscita dalla Juve, visto il contratto in scadenza tra un anno e l’impossibilità a trovare l’intesa per il rinnovo.

E così si aprono anche altre strade, come quella rossonera che al centravanti della Vecchia Signora pare piacere e non poco. I nuovi arrivi dipenderanno in maniera assai circoscritta dalle uscite: il Milan deve anche accumulare un tesoretto per potersi permettere, visto il mancato accesso alla prossima Champions League, dei grossi investimenti. E allora il nome di Rafa Leao rimane nell’orbita di alcune big, anche se l’ala portoghese pare ad oggi intenzionata a rilanciarsi con Allegri in panchina.

In attesa di vedere quali e quanti saranno i nuovi arrivi che rimpolperanno l’attacco dell’allenatore toscano, c’è un altro profilo illustre che parrebbe destinato a salutare i rossoneri: il suo futuro, però, potrebbe essere clamorosamente ancora in Serie A, non troppo distante da San Siro.

Milan, addio inevitabile: resta in Serie A

Il nome di Alvaro Morata, ancora di proprietà del Milan, torna al centro dell’attenzione. Il centravanti spagnolo, sotto contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028, non è stato riscattato dal Galatasaray ed è quindi destinato a fare ritorno a Milanello. Difficile che sia in maniera definitiva.

Orazio Accomando, giornalista e telecronista per ‘DAZN’, ha lanciato nelle scorse ore una vera e propria bomba di mercato che riguarda il 32enne di Madrid. Si è parlato a lungo della possibilità che Morata potesse ritornare in rossonero per restare, ora che in panchina c’è uno dei suoi più grandi estimatori: Massimiliano Allegri. Le cose, però, non starebbero proprio così. Anzi.

Secondo Accomando il Como resterebbe interessato a Morata, con in corso ulteriori contatti esplorativi per capire evidentemente la fattibilità dell’affare. Nei prossimi giorni è previsto, poi, un colloquio tra l’attaccante e Massimiliano Allegri, per decidere il da farsi.

Viene riferito come la permanenza di Alvaro al Milan resti comunque parecchio complicata, per questioni di natura economica anche se si tratta di una possibilità ancora in piedi e non del tutto da escludere. Nei prossimi tempi, dunque, se ne saprà sicuramente di più.