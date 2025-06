Batosta Milan, è saltato l’affare: tutto da rifare per Tare

Tutto da rifare per il Milan. L’affare è saltato. Ora Tare deve cercare un’alternativa

E’ stato uno stillicidio quotidiano il mese di Giugno per i tifosi del Milan. Nuovi acquisti non se ne sono visti e ogni giorno non sono mancate notizie su chi ha già lasciato o si appresta a lasciare i rossoneri.

Come prevedibile, quella di Reijnders non è stata l’unica cessione eccellente per il Milan che, nelle prossime ore, saluterà anche Theo Hernandez ormai convinto ad accettare la ricca offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che pagherà 25 milioni di euro circa per assicurarsi le prestazioni dell’esterno transalpino. In via di definizione anche l’addio, a titolo temporaneo, di Francesco Camarda. Tra le varie proposte, il Milan alla fine ha scelto quella del Lecce, club che evidentemente ha dato più garanzie sull’impiego del giovane attaccante.

Cessioni che non sono ancora finite. Allegri vuole una rosa di 23-24 elementi al massimo. Aspettiamoci dunque altre partenze anche in difesa dove a lasciare il Milan potrebbe essere uno tra Tomori e Thiaw. Per quest’ultimo sono arrivate importanti novità dalla Germania che chiudono, di fatto, la possibilità che il centrale tedesco possa approdare a uno dei club cui è stato accostato già dalla primavera.

Nuovo difensore al Bayer Leverkusen, salta l’acquisto di Thiaw

Si è creato un asse di mercato nelle ultime settimane tra Milan e Bayer Leverkusen. I rossoneri non mollano la presa su Granit Xhaka, centrocampista che il Bayer non vuole cedere e per il quale ha già respinto un’offerta di 12 milioni dal Milan. I tedeschi, invece, hanno sondato Malick Thiaw come possibile sostituto di Tah, passato al Bayern Monaco da svincolato.

Il Milan ha provato a inserire Thiaw nella trattativa per Xhaka. Proposta respinta dal Bayer che, nel frattempo, ha deciso di puntare su un altro difensore ovvero Jarrell Quansah, centrale classe 2003 del Liverpool. L’affare è in via di definizione. Il Bayer pagherà 34 milioni di sterline ai Reds per acquistare il difensore che Jurgen Klopp ha fatto esordire in Premier League nel 2023. Liverpool che dovrebbe mantenere una clausola di recompra sul giocatore in stile Real Madrid.

E’ il terzo affare di mercato che si conclude tra Liverpool e Bayer Leverkusen quest’estate. In precedenza, i Reds hanno acquistato dai tedeschi due dei calciatori simboli dell’ultimo biennio con Xabi Alonso, culminato con il triplete nazionale del 2024. Nella prossima stagione giocheranno con il Liverpool sia Florian Wirtz che Jeremie Frimpong per i quali i Reds hanno speso quasi 200 milioni. Altri 40 milioni di sterline, il Liverpool le ha spese per l’ex terzino del Milan Primavera, Milos Kerkez, acquistato dal Bournemouth. L’affare sarà ufficializzato dopo le visite mediche previste mercoledì 25 giugno.