Dice addio al Milan, gelo totale: blitz da 97 milioni

Botta tremenda per la dirigenza rossonera, adesso il Milan è ‘costretto’ a dirgli addio per 97 milioni di euro: colpo pazzesco

L’estate rossonera prende forma e la dirigenza di Via Aldo Rossi non può fare altrimenti: sarà rivoluzione. Un ribaltone effettivamente già cominciato con la firma di Igli Tare, neo direttore sportivo del Milan, chiamato a costruire una rosa competitiva, capace di competere nella prossima corsa Scudetto.

Durante l’ormai prossima sessione estiva di calciomercato, il ‘Diavolo’ è pronto a far sognare i tifosi, in primis con la firma di un grande attaccante. In attesa di capire quale possa essere il futuro di Santi Gimenez, arrivato appena sei mesi fa e deludente in questo primo stralcio di avventura rossonera, occhio alla possibilità di regalare un nuovo bomber ad Allegri.

Il tecnico livornese, oltre al sogno Vlahovic, aspetta altro. E nel frattempo uno dei profili che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha sondato da tempo potrebbe allontanarsi in via definitiva. Sono pronti 97milioni di euro: il Milan non può nulla.

Milan, che mazzata: addio certo, vola in Arabia

Nelle scorse ore ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe, di fatto, lasciare l’amaro in bocca ai tifosi milanisti. Il motivo è semplice: uno dei grandi colpi che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha cerchiato in rosso da tempo potrebbe effettivamente sfumare in maniera abbastanza clamorosa.

La rosea racconta la situazione intorno al futuro di Moise Kean, centravanti della Fiorentina sbocciato definitivamente in Toscana. La punta di Vercelli con Palladino ha mostrato tutto il suo valore, attestandosi tra i bomber più prolifici e apprezzati d’Europa. Esattamente un anno fa Kean lasciava la Juventus per appena 13 milioni di euro: i risultati, poi, sono arrivati. E adesso Kean è seguitissimo dal Manchester United ma non solo: dall’Arabia Saudita sarebbe in arrivo un’offerta folle che non lascerebbe il minimo margine di rilancio né ai rossoneri né ai ‘Red Devils’.

L’Al-Qadsiah avrebbe messo sul piatto una proposta complessiva da ben 97 milioni di euro. 52 milioni per il cartellino – pari alla clausola rescissoria presente nel contratto di Kean con la viola – più un ricco contratto triennale da 15 milioni a stagione, 45 in tre anni. Cifre inarrivabili dalla dirigenza di Via Aldo Rossi che dovrà necessariamente pensare ad altri nomi per potenziare un reparto nel quale lo stesso Santiago Gimenez – ad appena sei mesi dal suo sbarco a Milanello – è finito in discussione.

Pare che l’attaccante azzurro stia prendendo del tempo per decidere se accettare o meno, con la Fiorentina che nulla potrebbe davanti ad un’offerta di questo tipo. Kean, nella prima e forse unica stagione con la squadra toscana, ha collezionato 44 presenze complessive tra campionato e coppe con 25 gol e 3 assist vincenti.