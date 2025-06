Milan, nuova idea di Tare: colpo in Grecia

Il club rossonero guarda anche il campionato greco per la nuova campagna acquisti: nel mirino un talento molto interessante.

Il calciomercato in entrata del Milan non è ancora decollato. Finora, l’unica operazione certa sembra essere l’ingaggio di Luka Modric, che verrà ufficializzato dopo che il croato avrà terminato il proprio impegno con il Real Madrid nel Mondiale per Club.

Ovviamente, c’è tanto altro da fare e la dirigenza lo sa bene, anche se in questa fase Igli Tare probabilmente sta faticando soprattutto a cedere gli esuberi. La mancata vendita di Yunus Musah al Napoli e di altri calciatori non aiuta. A breve si dovrebbe concretizzare quella di Theo Hernandez all’Al Hilal, pronto a versare circa 30 milioni di euro (bonus compresi) ai rossoneri. Soldi utili per la campagna acquisti, oltre che per tenere il bilancio in equilibrio.

Milan, piace un talento greco per il centrocampo di Allegri

Dopo aver bloccato Modric, il Milan si sta muovendo per altri centrocampisti. Uno è Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, la conferma della voglia della dirigenza di aumentare l’esperienza, la leadership e il tasso tecnico nella squadra.

Ma Tare guarda anche i giovani. Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset, nel mirino ci sarebbe pure Christos Mouzakitis: greco classe 2006 in forza all’Olympiacos. Stagione positiva quella del ragazzo nato ad Atene: 2 gol e 4 assist in 36 presenze.

Ma c’è un problema non di poco conto, ovvero il prezzo del cartellino. Infatti, l’Olympiacos lo valuta 30 milioni di euro, certamente tanti per un giocatore che compirà 19 anni a dicembre e che milita nel campionato greco. Difficile immaginare che il Milan possa spendere così tanti soldi per Mouzakitis, accostato anche alla Juventus e sicuramente nel mirino pure di altre importanti squadre europee.

Il giovane centrocampista ha già incrociato e sconfitto il Milan nella Youth League 2023/2024. Le due squadre si sono incrociate in finale e l’Under 19 greca ha avuto la meglio con un risultato netto di 3-0. Tra i marcatori anche lo stesso Mouzakitis. Gli scout rossoneri hanno seguito il ragazzo e le relazioni sono state positive. I primi sondaggi sono partiti e, al momento, dicono che l’affare sarà difficile da concretizzare.