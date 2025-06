Quando arriverà Luka Modric al Milan, programma definito: tutti i dettagli

Gli aggiornamenti sull’arrivo di Luka Modric al Milan: a che punto è la trattativa, quando farà le visite mediche e si unirà alla squadra

Alla fine vince il Milan. Theo Hernandez, dopo qualche tentennamento, ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-Hilal: troppo alta la proposta da più di 20 milioni per dire no anche stavolta, e Giorgio Furlani gode così può liberarsi di un giocatore in scadenza fra un anno e incassando una buona cifra. Dall’Arabia Saudita dovrebbero arrivare 25-30 milioni, praticamente nulla in confronto al reale valore del giocatore (che solo pochi anni fa aveva un valore economico di 100 milioni), ma considerando la situazione contrattuale, tutto sommato, per il Milan va bene così. Adesso però è il caso di pensare anche gli acquisti, no?

Siamo ormai a fine giugno e il Milan non ha chiuso alcuna operazione. In queste ore è stata fatta un’offerta per Ardon Jashari del Club Bruges, uno dei centrocampisti più talentuosi d’Europa: è iniziato il solito modus operandi con una prima proposta bassa in attesa che qualcosa cambi, anche in tempi lunghi. Il solito, insomma. Un affare chiuso è Luka Modric, che arriverà a costo zero dopo il Mondiale per Club col Real Madrid.

Modric al Milan, definito il programma

Per vedere Modric con la maglia rossonera bisognerà aspettare anche un po’. Un acquisto in totale contro tendenza con quanto visto finora con RedBird e che, per certi versi, ricorda quello di Zlatan Ibrahimovic nel gennaio del 2020. Chiaramente l’arrivo del croato ha anche un altro obiettivo, oltre che tecnico ed esperienza: è un modo per dare un piccolo contentino ai tifosi in vista della campagna abbonamenti, che si aprirà dopo le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez.

Le qualità di Modric sono chiaramente indiscutibili ma arriva a 40 anni e con la necessità di una certa gestione. Con lui non bisognerà commettere lo stesso errore fatto con Walker a gennaio, e cioè pensare che basti inserire un giocatore di esperienza in spogliatoio per risolvere i problemi: sarà sempre il contesto, e quindi la società, a dover alzare il livello e sistemare le questioni interne.

L’arrivo del croato a Milano è previsto subito dopo la fine del Mondiale per Club del Real Madrid: sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, dopodiché gli sarà concesso un meritato periodo di relax (con il Milan che, nel frattempo, avrà probabilmente già iniziato il ritiro o quasi). Potrebbe unirsi ai compagni ad inizio agosto dopo la tournée in Asia e Oceania. Tutto però chiaramente dipende da dove arriverà il Real al Mondiale.