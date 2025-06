Scambio in attacco per il Milan, l’ultima idea lascia perplessi i tifosi

Le ultime sul reparto offensivo del Milan. Le dichiarazioni in diretta non lasciano dubbi: il punto della situazione, Massimiliano Allegri resta in attesa

Massimiliano Allegri è in attesa di rinforzi per il suo Milan. Un Milan che ha voglia di rinascere dalle proprie ceneri dopo un ottavo posto davvero da dimenticare. Il club rossonero ha deciso di affidarsi al tecnico livornese e Igli Tare per voltare pagina, anche se Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono rimasti al loro posto.

Non lo faranno diversi calciatori, ritenuti i principali colpevoli del disastro dell’ultima annata. Così Theo Hernandez è pronto a fare le valigie, al pari di Yunus Musah. Poi dovrebbe toccare ad altri elementi come Samu Chukwueze, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, oltre a tutti i giocatori che vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno.

Negli ultimi giorni, poi, è stato messo in discussione anche Santiago Gimenez. Il centravanti messicano in caso di offerta ragionevole può fare le valigie e dire addio al Milan dopo solo pochi mesi. Una proposta da 40 milioni di euro farebbe vacillare il Diavolo.

Via Gimenez, ecco il nuovo attaccante: il punto della situazione

Ormai da settimane si scrive e si parla anche di un sempre più probabile rinforzo in avanti. Inevitabile visti gli addii certi di Luka Jovic e Tammy Abraham e il profilo cerchiato in rosso appare quello di Dusan Vlahovic, anche se il suo stipendio non è alla portata del club rossonero.

Così si stanno facendo altri nomi. Moise Kean appare essere sul taccuino di Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalla clausola rescissoria da oltre 50 milioni di euro. C’è dunque chi ipotizza anche un addio di Santi Gimenez per finanziare il colpo:

“Le cifre sono molto alte, è il classico giocatore che devo prendere quando costa 13 milioni come ha fatto la Fiorentina tra proteste e polemiche. Adesso ha una clausola di oltre 50 milioni ed è vero che è valida fino a metà luglio ma non penso che si possa abbassare di tanto il prezzo: Commisso e la Fiorentina non sono clienti facili. Vendere Gimenez e prendere Kean sarebbe un grosso upgrade per il Milan?”.

Si chiede il giornalista Marco Cattaneo, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. E voi cosa ne pensate? Cedereste Gimenez per puntare su Kean? Al Milan, poi, mancherebbe comunque un altro attaccante.