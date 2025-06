Tolto dal mercato, deciderà Allegri a fine luglio: stop alla cessione

Allegri sembra aver deciso di aspettare prima di dare il via libera alla cessione: vuole valutarlo dopo il ritiro

Massimiliano Allegri è molto coinvolto nelle scelte di mercato del Milan in questo periodo. Al momento si trova in vacanza ma è costantemente in contatto con Igli Tare e con Giorgio Furlani per capire l’andazzo della situazione. La società è molto attiva in uscita al momento ma per quanto riguarda le entrate, come al solito, si va molto a rilento. Granit Xhaka e Javi Guerra sono i nomi più caldi al momento: per quanto riguarda il primo, c’è già un accordo di base col giocatore ma manca quello con il Bayer Leverkusen, che non scende sotto i 15 milioni di iniziale richiesta.

Anche per lo spagnolo del Valencia bisogna alzare l’offerta a 25 milioni. Il centrocampo è da rifare dopo la cessione di Reijnders e quelle probabili di Musah e Loftus-Cheek, ma non è l’unico reparto ad aver bisogno di aiuto. La difesa, ad esempio, è tutta da rifare… o forse no. C’è un giocatore che sembrava ormai destinato all’addio ma a quanto pare con Allegri la situazione potrebbe cambiare.

Allegri lo valuterà dopo il ritiro: decisione rimandata

Lo scorso gennaio il Milan aveva venduto Fikayo Tomori al Tottenham: l’affare è saltato per volontà del ragazzo, che non ha voluto lasciare Milano (come ha fatto Theo Hernandez con il Como). L’inglese nell’ultima parte di stagione, con il passaggio di Conceicao alla difesa a tre, ha ritrovato più minuti rispetto ai mesi precedenti ma ha continuato a non convincere. Inoltre, l’ex Chelsea fa parte del vecchio e vincente percorso milanista con Maldini e Massara, minuziosamente smantellato negli ultimi due anni.

Per questi motivi quindi Tomori sembrava ormai destinato alla cessione, anche perché le sue caratteristiche difensive (molto aggressive e con la predisposizione al difendere andando in avanti) non si sposano bene con la difesa stile bunker di Allegri. Eppure, le qualità dell’inglese non dispiacciono troppo all’allenatore, forse anche per una questione di esperienza e di conoscenza dell’ambiente: ecco perché la cessione di Tomori potrebbe essere messa da parte al momento in attesa di ulteriori sviluppi. Allegri potrebbe valutare la conferma o meno del difensore solo dopo l’inizio del ritiro, fissato per il prossimo 10 luglio, dopodiché deciderà se tenerlo o meno. Come al solito però tutto dipende dalle offerte e in caso di buona proposta sarà venduto, con o senza il benestare del tecnico.