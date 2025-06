Un campione del mondo per Allegri, il Milan stringe per il colpo

Il club rossonero sta valutando l’acquisto di un giocatore che già in passato era stato un obiettivo di mercato: trattativa in vista?

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan deve intervenire in maniera importante e c’è grande curiosità di vedere le mosse di Igli Tare. Finora, l’unica certezza è l’ingaggio di Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Non è un segreto che il club rossonero si sia fatto avanti anche per Granit Xhaka, altro centrocampista di esperienza. Al momento, però, c’è un po’ di distanza tra domanda e offerta: il prezzo fissato dal Bayer Leverkusen è di 15 milioni di euro, mentre la proposta di Tare arriva a 10.

E distanza c’è anche con il Club Bruges per quanto riguarda Ardon Jashari, svizzero classe 2002: il Milan ha offerto 30 milioni di euro (bonus compresi), la richiesta è di 35. Il calciatore ha detto sì al trasferimento a Milano, però serve un rilancio rossonero per l’acquisto del cartellino.

Milan, un ex obiettivo di Maldini per il centrocampo

Ovviamente, nella lista di Tare ci sono più nomi per rinforzare una mediana che ha perso Tijjani Reijnders e che nelle prossime settimane potrebbe dire addio anche a Yunus Musah. Senza dimenticare centrocampisti che rientrano dai prestiti come Ismael Bennacer, Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi il Milan ha avuto dei contatti anche per Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino sembra destinato a lasciare l’Atletico Madrid, al quale è legato da un contratto in scade a giugno 2026. Senza rinnovo, sarà addio inevitabile.

Anche altri club italiani hanno avviato contatti per il giocatore, ma in questo momento pare essere il Galatasaray ad aver messo i passi più concreti. De Paul sta riflettendo sull’eventualità di trasferirsi a giocare a Istanbul nella squadra vincitrice dell’ultimo campionato turco. Presto dovrebbe essere presentata una offerta ufficiale per cercare di convincere il nazionale argentino.

De Paul, al quale non mancano richieste neppure dalla ricca Saudi Pro League, sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Ha già giocato in Serie A con l’Udinese, quindi fare ritorno in Italia potrebbe essere un vantaggio, conoscendo il campionato. Il Milan lo aveva messo nel mirino per sostituire Hakan Calhanoglu nel mercato estivo 2021, però l’offerta dell’Atletico Madrid per il cartellino fu superiore e i rossoneri si dovettero arrendere.

Vedremo se ci sarà un ritorno di fiamma concreto. L’Atletico Madrid è pronto a trattare la cessione dell’ex Udinese.