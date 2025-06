Abbonamenti Milan 2025-2026, modalità e prezzi: tutte quello che c’è da sapere

Le novità e le info in merito alla campagna abbonamenti in vista della prossima stagione: inizierà oggi, tutti i dettagli

Le parole di Igli Tare riportate oggi da quotidiani e siti online (rilasciate in una conferenza stampa in differita andata in scena ieri mattina a Casa Milan di fronte ad una cerchia ristretta e selezionata di giornalisti) arrivano proprio nel giorno in cui si apre la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il direttore sportivo e Giorgio Furlani hanno parlato dell’idea che vogliono portare avanti, promettendo una lunga lista di acquisti per cambiare la rosa. Non sappiamo se questa iniziativa servirà a qualcosa o meno: l’acquisto di Luka Modric può essere un fattore, ma la rabbia dei tifosi per la pessima stagione fatta, per le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez e per le prospettive sempre meno ottimistiche potrebbero stavolta avere la meglio.

In questi anni, nonostante tutto, i tifosi hanno sempre risposto presente, ma la sensazione (confermata anche dalla storica protesta sotto la sede di Casa Milan prima dell’ultima giornata di campionato) è che la misura adesso sia colma. Vedremo cosa accadrà, ma una cosa è certa: il Milan non può permettersi errori in questa sessione estiva e, con l’aiuto di un buon direttore sportivo come Tare, riuscirà a fare un buon lavoro sul mercato fra entrate e uscite. Intanto, a proposito di campagna abbonamenti, di seguito tutte le novità.

Campagna abbonamenti 2025-2026, modalità ed info

La campagna abbonamento prenderà quindi il via oggi, mercoledì 25 giugno. “Dobbiamo essere bravi noi per primi a trasmettere entusiasmo ai nostri tifosi” le parole di Tare. Che sa perfettamente quanto in questo momento ci sia grande scetticismo nei confronti del progetto e quanto sia difficile convincere il tifoso del contrario. Per farlo è necessario operare bene sul mercato e creare una buona alchimia. Cedere Reijnders e Theo Hernandez non è stato un buon inizio, ma l’estate è ancora lunga.

Ecco, di seguito, le novità più importanti in merito alla campagna abbonamenti: