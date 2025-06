Addio Milan e doppio colpo: sono pronti 100 milioni

Il Milan continua a lavorare alle cessioni. Un rossonero si avvicina alla partenza: doppio colpo da 100 milioni complessivi.

Quella di Tijjani Reijnders al Manchester City (in cambio di 70 milioni) è stata soltanto la prima di una lunga serie di cessioni che il Milan conta di concretizzare durante la sessione estiva del mercato. Sono infatti numerosi i componenti dell’attuale gruppo che, entro il primo settembre, diranno addio alla compagnia in quanto non ritenuti utili alla causa rossonera dal tecnico Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare.

In lista di sbarco, ad esempio, risulta esserci Yacine Adli rientrato alla base dopo l’esperienza in chiaroscuro vissuta in prestito alla Fiorentina. Il 24enne francese nella prima parte della scorsa stagione ha avuto modo di giocare spesso. Nella seconda, invece, il suo rendimento è calato, al punto da farlo scivolare indietro nelle gerarchie e spingere la Viola a non esercitare il diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Addio in vista anche per Tommaso Pobega, non confermato dal Bologna nonostante i 4 gol e i 3 assist siglati in 30 presenze complessive.

Segnato, poi, il destino di Noah Okafor. Il 24enne svizzero, ad inizio anno, era sbarcato a Napoli prendendo il posto di Khvicha Kvaratskhelia (nel frattempo passato al PSG) tuttavia ha fatto grande fatica ad ambientarsi alla corte di Antonio Conte: appena 4 presenze in campionato, di cui l’ultima datata 16 marzo. Inevitabile, di conseguenza, il divorzio tra le parti ed il ritorno a Milanello per l’ex Lipsia, destinato a ripartire ancora. Imminente, inoltre, il divorzio da Theo Hernandez tornato ad essere l’oggetto del desiderio dell’Al-Hilal.

Mercato Milan, addio Theo e colpo da 100 milioni

Il 27enne francese nella stagione appena andata in archivio ha offerto un rendimento negativo che ha spinto Tare a stoppare la trattativa relativa al rinnovo del suo contratto e a mettersi a caccia di un acquirente. Gli arabi, in queste ore, hanno ottenuto il “sì” del calciatore (al quale è stato proposto un ingaggio da 20 milioni netti all’anno) e puntano a strappare quello del Milan in tempi brevi.

La società di Riad, per rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, oltre a Theo vuole pure Victor Osimhen in procinto di lasciare il Napoli a titolo definitivo. Il doppio colpo è possibile: per concretizzarlo, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista del sito ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, è stato stanziato un budget di 100 milioni. L’Al-Hilal vuole fare shopping in Italia. Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta.