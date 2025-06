Allegri lo vuole al Milan, colpo a sorpresa in difesa: è un classe 2008

I rossoneri hanno messo nel mirino un giovanissimo talento del nostro campionato: lo vuole Allegri, tutti i dettagli

Il Milan, almeno in apparenza, ha le idee chiare sul lavoro da fare in questi mesi d’estate. Fino ad ora la società ha pensato solo alle uscite: Tijjani Reijnders si è accasato al Manchester City per soli 55 milioni, Theo Hernandez sta per andare all’Al-Hilal per circa 25 milioni. A questi soldi bisogna aggiungere quelli del riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus, poco più di 10 milioni per un totale di quasi 100 milioni già in tasca. Era indispensabile cedere entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Dal 1 luglio in poi, la società lavorerà anche alle entrate con il solito ritardo al quale ormai ci ha abituato a causa di queste logiche finanziarie.

Le dichiarazioni di Igli Tare rilasciate ad una stretta cerchia di giornalisti selezionati sulle mosse di mercato, a poche ore dal lancio della campagna abbonamenti, sono l’argomento del giorno: il direttore sportivo ha parlato di volontà di cambiare radicalmente le caratteristiche della rosa, con un centrocampo più di palleggio e di controllo. Confermato l’arrivo di Luka Modric, adesso l’obiettivo è un mediano e probabilmente un’altra mezzala. I nomi: Jashari, Xhaka e Javi Guerra. Si cercano però anche terzini e uno di questi può essere un giovanissimo.

Dal Genoa al Milan, Allegri lo vuole

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri ha messo nel mirino Honest Ahanor, terzino sinistro del Genoa classe 2008 che ha già avuto modo di assaporare la Serie A con Patrick Vieira. Un vero e proprio talento, giovanissimo, che piace particolarmente all’allenatore livornese e al suo staff, che hanno quindi fatto il suo nome per il mercato del Milan.

Sei presenze con la maglia del Genoa, contratto fino al 2027 e un valore di circa 5-10 milioni. Si tratta di un terzino sinistro, ed è proprio lì che il Milan ha bisogno di intervenire dopo aver venduto ormai Theo Hernandez: Tare non l’ha definita una trattativa già chiusa, ma siamo ai dettagli. Si è parlato di una volontà da parte del giocatore di fare una nuova esperienza, ma la società non ha fatto nulla per trattenerlo. Insomma, tutti contenti. Il sostituto del calciatore della Nazionale francese di certo non può essere Ahanor, che ha sicuramente un gran potenziale ma non è pronto per essere il titolare del Milan. Lui può arrivare a completare la rosa, oppure per investimento futuro (con acquisto a titolo definitivo e prestito dove può giocare con continuità).