Colpaccio in attacco per il Milan, arriva l’annuncio ufficiale

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: il bomber è pronto a vestirsi di rossonero. Il punto della situazione

Nel corso dell’incontro informale, avuto con i giornalisti, Igli Tare ha parlato tanto di attacco. Il Milan ha le idee chiare in merito al reparto offensivo. L’idea rossonera è quella di affidarsi ad un nuovo bomber. Un bomber che possa affiancare Santi Gimenez

“Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore da mettere in competizione con Gimenez, che ritengo un ottimo giocatore e abbiamo massima fiducia in lui. Il nuovo giocatore deve avere caratteristiche da centravanti vero, che possa fare la differenza, che è quello che è mancato al Milan con l’addio di Giroud”.

Attaccante dalla Serie A – “Stiamo valutando anche profili fuori dall’Italia. Servirà un giocatore con caratteristiche completamente diverse da Gimenez”. Bomber da 45-50 milioni: “Al Milan manca un centravanti che sta dentro l’areae sa far salire la squadra. Non è una questione di prezzo, ci sono pure delle opportunità. Aspetteremo per fare la scelta giusta. La priorità è il numero 6 davanti la difesa“.

Milan, si riparte da Leao e Pulisic

In attesa del grande centravanti, che arriverà più avanti, Massimiliano Allegri potrà lavorare su Santi Gimenez, confermato da Igli Tare, al pari di Rafa Leao e Christian Pulisic:

Il portoghese non si tocca: “E’ un campione vero, ce ne sono pochi che decidono le partite come lui. E’ fondamentale per il nostro progetto. Abbiamo parlato con lui ed è stato una bella sorpresa. E’ un ragazzo molto competitivo, ci ha chiesto come verrà rinforzata la squadra. Ha tutto per diventare un campione vero. Non abbiamo alcuna offerta per lui, sono state solo voci”.

Conferma anche per l’americano: “Pulisic sarà un giocatore fondamentale per la nostra squadra, è stato uno dei giocatori più positivi della scorsa stagione. Ha un ruolo importante all’interno di questo”

Camarda – “Avrà un ruolo importante nel futuro del Milan. Abbiamo chiuso un accordo con il Leccedove giocherà per un anno in prestito”.

Nuovi acquisti per il Milan – “Dobbiamo prendere un terzino destro e uno sinistro.Se esce un centrale, arriva un altro centrale”. Questo è dunque il calciomercato del Milan che prevederà anche l’arrivo di un bomber. Vlahovic, Nunez o Mitrovic? Difficile da dire in questo momento chi sarà il centravanti rossonero, ma sarà qualcuno che per caratteristiche assomiglierà ad Olivier Giroud. Non resta che aspettare, Gimenez non resta solo