Doppio colpo a Londra: il Milan sistema la propria difesa

Il club rossonero sta valutando seriamente l’ingaggio di due calciatori che militano in Premier League.

La cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal dovrebbe essere questione di poco tempo ormai. Il nazionale francese ha accettato il trasferimento in Arabia Saudita e la ricca offerta contrattuale che gli è arrivata. Il Milan e il club della Saudi Pro League stanno sistemando gli ultimi dettagli dell’operazione.

Alla società rossonera dovrebbero arrivare circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Parte di questi soldi saranno reinvestiti nell’ingaggio di un sostituto. In queste settimane stanno trapelando diversi nomi e non è ancora chiaro quale possa essere in cima alla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Uno dei più chiacchierati è Oleksandr Zinchenko, nazionale ucraino classe 1996 in forza all’Arsenal. Ha un contratto in scadenza a giugno 2026, cosa che dovrebbe agevolare il suo trasferimento a un prezzo non esagerato. I Gunners chiedono circa 15 milioni di euro, ritenuti troppi al momento dal Milan. Da considerare anche che l’ex Manchester City guadagna uno stipendio netto annuo di circa 5 milioni di euro, alto.

Calciomercato Milan, due idee dall’Arsenal

Zinchenko è nella lista di Tare, ma ovviamente è uno dei tanti terzini sinistri che vengono presi in considerazione. Attenzione anche a un altro giocatore che indossa la maglia dell’Arsenal e che agisce in un altro ruolo, quello di difensore centrale.

Ci riferiamo a Jakub Kiwior, 25enne polacco che ha già militato in Serie A con lo Spezia e che già allora era finito nel radar rossonero. L’offerta da 20 milioni di euro dell’Arsenal sbaragliò la concorrenza italiana e permise ai Gunners di portare il difensore in Premier League. In totale 68 presenze, 3 gol e 5 assist da quando è sbarcato a Londra.

Kiwior è stato accostato al Milan più volte nell’ultimo anno, però alla fine è rimasto all’Arsenal. Vedremo se adesso andrà diversamente. La società rossonera ha fatto sapere che ingaggerà un altro centrale difensivo nel caso in cui dovesse partire uno di quelli attualmente in organico.

L’indiziato principale è Fikayo Tomori, che ha ricevuto alcuni sondaggi proprio dalla Premier League. Il cartellino dell’ex Chelsea viene valutato 25 milioni di euro dal Milan, che sperava di incassare questa cifra già nella scorsa sessione invernale del calciomercato. Si tratta dello stesso prezzo che l’Arsenal ha fissato per Kiwior. Vedremo se il Diavolo si libererà dell’inglese per reinvestire sull’ex Spezia nelle prossime settimane.