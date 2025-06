Improvviso cambio di rotta, ora l’affare è di nuovo possibile: Milan pronto a chiudere il colpo

Colpo di scena per il mercato dei rossoneri: apertura da parte del club per la cessione del centrocampista, la trattativa prosegue

In un incontro con una stretta cerchia di giornalisti selezionati a Casa Milan, Igli Tare ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato, promettendo nuovi arrivi poche ore prima del lancio della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Confermato l’arrivo di Luka Modric, il lavoro proseguirà per completare al meglio la rosa reparto per reparto: il direttore sportivo ha parlato di due terzini, di forse altri due centrocampisti, di un esterno e di un attaccante con caratteristiche diverse da Gimenez.

Per quanto riguarda la mediana, l’idea è di cambiare le caratteristiche: da un centrocampo di corsa e sostanza ad uno di maggior qualità e controllo. Allegri sembra aver deciso di giocare a tre in mezzo, e quindi serve un classico mediano di ordine e leadership. Granit Xhaka è sempre stato il primo nome sulla lista di Tare e dello stesso Allegri: con il giocatore c’è un accordo sul contratto ma manca quello col Bayer Leverkusen, che non ha intenzione di fare sconti sul cartellino. Ma ci sono importanti novità in merito.

Apertura del Bayer per Xhaka al Milan, i dettagli

Nella giornata di ieri si erano diffuse indiscrezioni in merito ad un certo scetticismo sulla buona riuscita dell’affare Xhaka. Il motivo è sempre lo stesso: il Milan punta, come al solito, al ribasso mentre il Bayer, che ha già perso tante importanti pedine sul mercato in queste poche settimane (Xabi Alonso, Tah, Wirtz, Frimpong), non vuole privarsi di un altro giocatore fondamentale per la squadra.

Xhaka infatti è stato protagonista dei recenti successi del Bayer Leverkusen: dopo tanti anni all’Arsenal, è tornato in Germania in una veste diversa ma sempre a livelli altissimi, confermandosi quindi un elemento di grande valore. Il Milan lo ha scelto per guidare il nuovo centrocampo di Allegri: come detto, con il giocatore l’accordo c’è, ma con il Bayer no. I tedeschi chiedono una cifra fra i 15 e i 18 milioni per la cessione, il Milan si aspettava qualcosa in meno considerando anche l’età dello svizzero (33 anni).

Una fase di stallo che però non è definitiva: come riportato da Gianluca Di Marzio, da Leverkusen sono arrivati segnali di apertura per una cessione fra gli 8 e i 10 milioni, cifra sicuramente più alla portata del Milan (che preferirebbe scendere ulteriormente). I rossoneri spingeranno sulla volontà e sull’accordo con il giocatore, che spinge per questa nuova avventura in Serie A a completamento di una carriera finora di alto livello.