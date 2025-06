Kean-Milan, nuovo colpo di scena: l’annuncio fa esultare i tifosi

I tifosi del Milan possono sognare, il colpo Kean è possibile! La notizia delle ultime ore nn lascia spazio all’interpretazione

Estate, tempo di calciomercato e tanti club sono al lavoro per ripartire da un nuovo progetto. Soprattutto le squadre reduci da una stagione al di sotto delle aspettative e che adesso necessitano di rilanciarsi. Il Milan ad esempio, dopo una stagione semplicemente fallimentare, comincerà un nuovo corso con Massimiliano Allegri in panchina e con Igli Tare ufficializzato come direttore sportivo qualche settimana fa.

Il dirigente albanese è impegnato alla ricerca di calciatori che possano rendere la rosa competitiva per i vertici della classifica. Non sarà facile, dal momento che il panorama internazionale propone cifre altissime per i pezzi pregiati sul mercato. Ma se c’è un reparto dove il Milan è disposto a fare un sacrificio economico quello è l’attacco.

Stando alle indiscrezioni di queste settimane, il profilo in cima alla lista dei vertici rossoneri è Moise Kean, centravanti esploso alla Fiorentina dopo l’addio alla Juventus la scorsa estate. Il classe 2000 ha realizzato 25 gol in 44 partite disputate con la maglia della Viola. A giusta ragione, viene ritenuto il miglior calciatore italiano nel suo ruolo.

Milan, fari puntati su Moise Kean: Allegri ha un jolly da giocare

La pensano – evidentemente – allo stesso modo Tare e compagni. Che hanno già effettuato un sondaggio per cercare di capire se esistono margini per piazzare il colpaccio. Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro esercitabile tra l’1 e il 15 luglio, ma il problema non è certo il prezzo del cartellino. Ciò che realmente potrebbe rappresentare un ostacolo alla riuscita dell’affare è la volontà del calciatore. L’ex PSG, infatti, è ben consapevole di interessare anche ad altri club europei. Magari squadre di Premier o che comunque gli permetterebbero di giocare la Champions League.

Fino a qualche giorno fa, il possibile affare sembrava aver intrapreso la strada che porta ad un vicolo cieco. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione sembrerebbe essere cambiata e non è da escludersi che il richiamo del Diavolo, alla fine, non possa rivelarsi irresistibile per Kean.

Ad affermarlo è Luca Calamai. Il noto giornalista si è soffermato sull’argomento nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com. Lo ha fatto accennando ad un possibile Jolly che il Milan potrebbe giocarsi per convincere il calciatore a sposare la causa rossonera.

Milan-Kean, affare possibile? Le ultime

“I primi quindici giorni di luglio saranno decisivi anche per il futuro di Kean. La stella dell’ultimo campionato sogna l’Arsenal (ma non è tra gli obiettivi del club londinese almeno per il momento) e ha bocciato Sceicchi e Napoli“, sottolinea Calamai.

Poi entra nel merito delle chance rossonere affermando: “Kean non ha chiuso totalmente la porta al Milan. Allegri è stato il tecnico che lo ha fatto debuttare in Serie A e che un anno fa lo lasciato ai margini della squadra. Nello staff di Allegri c’é però una figura che nel tempo aveva creato un buon rapporto con Kean, parlo di Marco Landucci. Potrebbe essere lui il mediatore per convincere Moise a tornare a lavorare con “Acciuga”.

Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari. Quel che è certo, intanto, è che i tifosi del Milan possono ancora sperare.