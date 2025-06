Milan, rimpianto Desplanches, lo prende la rivale

Il portiere ritrova la Serie A e una big: ecco dove potrebbe giocare l’estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Milan

I portieri al Milan crescono bene. Nei giorni scorsi a prendersi le prime pagine dei giornali era stato Plizzari, eroe nella notte in cui il Pescara ha conquistato la promozione in Serie B. L’estremo difensore, nonostante l’infortunio, è riuscito ad essere decisivo dagli undici metri.

Agli Europei Under 21, invece, è tornato a mettersi in mostra Desplanches, che come Plizzari ha mosso i primi passi in rossonero. Ormai da tempo, però, le parti si sono separati: la scorsa stagione l’azzurro ha giocato con la maglia del Palermo, dove ha chiuso facendo la riserva di Audero.

Desplanches riparte dalla Serie A: colpo in prospettiva

La prossima annata potrebbe, dunque, ripartire dalla Serie A. Sul giocatore, infatti, ci sarebbe la Juventus pronta a prenderlo per poi girarlo al Genoa. Il Milan, invece, inizierà la stagione – salvo clamori cambi di programma – con Mike Maignan tra i pali. Alle spalle ci sarà ancora Marco Sportiello.

In rosa, però, qualche italiano in più dovrebbe vedersi. Il Milan, oggi, di fatto, non ha giocatori in Nazionale, a parte Matteo Gabbia, che non è proprio una prima scelta. Vedere Sandro Tonali e Gianluigi Donnarumma protagonisti non è certo piacevole.Â

Ma il Diavolo nelle prossime ore dovrebbe accogliere Samuele Ricci, che dal Torino è pronto a passare al Milan per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ma il centrocampista potrebbe non essere l’unico colpo in entrata a cui Gennaro Gattuso, nuovo Commissario tecnico della Nazionale italiana, potrebbe guardare.

L’idea di Igli Tare e Massimiliano Allegri, infatti, è quella di prendere Giovanni Leoni dal Parma. Per il centrale classe 2006, però, potrebbero non bastare i 25 milioni di cui si sta parlando tanto. Va detto, inoltre, che nelle ultime settimane si stanno accostando al Milan, anche altri due italiani, che sono stati protagonisti con Luciano Spalletti e soprattutto nell’ultima stagione di Serie A.

Stiamo chiaramente facendo riferimento a Mateo Retegui dell’Atalanta e Moise Kean della Fiorentina. Per entrambi, però, il costo del cartellino è davvero proibitivo. Difficilmente lasceranno i rispettivi club per meno di 50 milioni di euro. Il Diavolo, dunque, potrebbe virare su un altro giovane, Lucca dell’Udinese.