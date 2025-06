Ritorno di fiamma Milan, Tare vuole chiudere subito

La dirigenza rossonera si è rifatta avanti per un “vecchio” obiettivo di mercato: la trattativa potrebbe decollare a breve.

Igli Tare ha molto lavoro da svolgere per rendere il Milan una squadra da Scudetto. Anche se è stato spiegato che non ci sarà una rivoluzione, in realtà non saranno pochi i movimenti da fare in entrata e in uscita.

Arriveranno un terzino destro, un terzino sinistro, un difensore centrale se ne parte uno, due centrocampisti (oltre a Luka Modric), un esterno offensivo se parte qualcuno e un centravanti. Considerando anche i diversi rientri dai prestiti, ci saranno numerose cessioni da effettuare. All’interno della società rossonera sembrano avere le idee chiare, tutto è stato concordato con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Centrocampo Milan, altro colpo in arrivo? Le ultime news

Per quanto riguarda la mediana, negli ultimi giorni si sta parlando molto di nomi come Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, Ardon Jashari del Club Bruges e Javi Guerra del Valencia. Ma nella giornata di oggi si è verificata un’accelerata per un altro centrocampista.

Ci riferiamo a Samuele Ricci, un vecchio pallino della dirigenza del Milan. Stando a quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto di ESPN, in mattinata ci sono stati nuovi contatti e l’affare è già praticamente impostato. Il club rossonero e il Torino sono molto vicini a un accordo totale. Si sta lavorando per chiudere a circa 22 milioni di euro fissi più 3 di bonus. Ci sono degli ultimi dettagli da limare.

La sensazione è che Ricci possa essere il prossimo colpo del Milan. Già a gennaio la dirigenza si era fatta avanti, però Urbano Cairo non volle trattare la cessione del centrocampista, al quale aveva comunque promesso di lasciarlo partire nel calciomercato estivo. Nonostante il rinnovo del contratto, il patron del Torino aveva garantito all’ex Empoli che non avrebbe ostacolato la sua ambizione di giocare in una squadra più importante.

Ricci ha caratteristiche che possono tornare molto utili a Massimiliano Allegri, toscano come lui. È un nazionale italiano e può essere importante anche per il discorso liste, essendo un giocatore formato in un settore giovanile italiano. Dopo l’esperienza al Torino, ha grande voglia di mettersi alla prova in un palcoscenico più importante.

Il Milan attuale è senza coppe europee per la prossima stagione, quindi non può offrigli una vetrina come la Champions League, però rimane una destinazione di tutto rispetto e che lo attrae molto. Le prossime ore possono essere decisive per chiudere questa operazione.