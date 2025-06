Tare mette nel mirino l’ex Inter: colpo Milan a sorpresa

Sono molti i nomi che circolano attorno al Milan durante questa estate per quello che riguarda il calciomercato con Igli Tare alla ricerca di profili che possano fare al caso dei rossoneri.

Il nuovo direttore sportivo è sempre in contatto con Massimiliano Allegri per confronti continui e proficui sulle scelte da prendere per migliorare una rosa che verrà certamente rivoluzionata prima dell’inizio del campionato.

Sono diversi i calciatori che in questi giorni sono accostati al Milan, intenzionato a rivoluzionare tutti i reparti del campo. In difesa, al momento, appare certo di restare solamente Pavlovic, a meno di offerte irrinunciabili per il suo cartellino. Dovrebbe restare anche Gabbia che non dovrebbe però partire come titolare agli ordini di Allegri. Nelle ultime ore uno dei nomi avvicinati al Milan è quello di un ex giocatore dell’Inter che potrebbe far ritorno in Italia dopo un’annata positiva vissuta all’estero.

Calciomercato Milan, un ex giocatore dell’Inter piace a Tare

Il Milan sta pensando a Lorenzo Pirola per quello che riguarda la difesa della prossima stagione. Il centrale dell’Olympiakos e della nazionale under 21 piace a Igli Tare che potrebbe fare un tentativo nel caso in cui dovessero partire sia Thiaw che Tomori in questa sessione di mercato.

L’intenzione di Tare è quella di mettere a disposizione di Allegri un nuovo leader difensivo andando a prendere un calciatore esperto che possa guidare il reparto arretrato e che possa giocare al fianco di Pavlovic, possibile titolare nella difesa a quattro del tecnico livornese. Sono in forte dubbio sia Thiaw che Tomori con il primo che ha richieste in Bundesliga e il secondo in Premier League. Se dovessero salutare entrambi, un acquisto sarebbe rappresentato da un giovane.

Uno degli obiettivi del Milan è certamente Giovanni Leoni del Parma con il classe 2006 che piace molto ad Allegri ma i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Inter che ha dalla sua Chivu, allenatore del giovane talento nella seconda parte della scorsa stagione. Se non dovesse andare in porto l’affare Leoni il Milan potrebbe affondare il colpo per l’ex nerazzurro riportando in Italia Pirola.

Classe 2002, Pirola ha trovato la giusta continuità nella stagione appena conclusa giocando ad alti livelli con il club greco. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da circa 7 milioni di euro il centrale potrebbe lasciare la Grecia per fare ritorno in Italia andandosi a giocare le sue carte nella formazione di Allegri. Il tutto, però, è legato al mercato in uscita dei rossoneri con l’arrivo dell’ex Salernitana che è legato alla partenza di Thiaw e Tomori.