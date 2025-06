Via in prestito con diritto di riscatto, il Milan saluta anche lui: era appena arrivato

Il Milan può venderlo in prestito con diritto di riscatto dopo soli sei mesi, i rossoneri ci pensano sul serio: i dettagli

Il Milan ha tanto lavoro da fare in questo calciomercato. Siamo quasi a fine giugno e finora la società è stata protagonista solo in uscita con le cessioni di due big: Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni e Theo Hernandez all’Al-Hilal per 25 milioni. A questi soldi bisogna aggiungere i 13 milioni del riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus. In totale, sono già 100 milioni incassati e nessuno di questi è stato finora reinvestito. Prima di comprare, il Milan vuole sfoltire la rosa: sono tanti i giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico e che Igli Tare vuole vendere, ma non sarà semplice.

Chi è un sicuro partente sono Samuel Chukwueze ed Emerson Royal, oltre a Yunus Musah che è stato tagliato fuori dallo stesso Allegri, che non apprezza le sue caratteristiche. A questi poi bisogna aggiungere altre possibili uscite: Tomori, Thiaw, Pavlovic, Loftus-Cheek, Santiago Gimenez e così via. Il messicano non è l’unico giocatore arrivato a gennaio e che è già in dubbio: a lui bisogna aggiungerne anche un altro.

Potrebbe già finire sul mercato, addio in prestito

Da quando Giorgio Furlani ha preso in mano l’area sportiva, il Milan ha portato avanti solo rivoluzioni della rosa: l’ha stravolta già due volte e adesso è pronto a farla per la terza volta. In sostanza, tutto ciò che non si deve mai fare per creare una squadra forte. Basti pensare che il mercato dell’estate scorsa era stato sconfessato dopo sei mesi a gennaio, quando il gruppo di lavoro ha provato a vendere Emerson Royal, Pavlovic e Morata, riuscendo a piazzare solo l’attaccante.

Adesso, succederà la stessa cosa: dei giocatori presi a gennaio, nessuno è certo di restare. Joao Felix tornerà al Chelsea, Walker e Sottil non saranno riscattati, Gimenez potrebbe partire in caso di offerta adeguata e su Bondo c’è un grosso punto interrogativo. Il centrocampista del Monza non ha praticamente mai giocato in questa metà di stagione a causa dei continui problemi fisici: prima di decidere, Allegri vorrà valutarlo durante il ritiro ma qualche interessamento per lui nel frattempo già è arrivato. Il Milan l’ha pagato poco più di dieci milioni e ha ricevuto un sondaggio da parte del Torino, che vorrebbe però prenderlo in prestito con diritto di riscatto – formula che non convince i rossoneri. Occhio ad un intreccio con Samuele Ricci, che resta un obiettivo per il centrocampo se non dovesse andare in porto Jashari del Club Bruges.