23 gol in stagione, lo prende Tare: il Milan ha il nuovo centravanti

Il Milan guarda ancora al Belgio anche per l’attacco: nel mirino il centravanti del Genk con ottimi numeri, i dettagli

Il Milan, come annunciato dallo stesso Igli Tare, è alla ricerca di un altro attaccante. Santiago Gimenez da solo non basta: c’è fiducia nei confronti del messicano (ma se dovesse arrivare qualche offerta in via Aldo Rossi non sarebbero dispiaciuti) ma l’idea è di affiancarlo ad un altro centravanti con caratteristiche diverse. Tare ha parlato di un Giroud, quindi un attaccante d’area di rigore bravo anche a far salire la squadra (cose che fa anche Gimenez, tra l’altro). Qualche nome finora è stato fatto ma niente di concreto: si è parlato anche di Ciro Immobile, voglioso di tornare in Italia dopo la parentesi in Turchia col Besiktas, ma sembra più vicino al Bologna.

Un altro italiano in lista è Lorenzo Lucca, che rispecchia a pieno l’identikit tracciato da Tare: su di lui c’è però anche il Napoli, che sta trattando per il suo acquisto così come per Darwin Nunez col Liverpool. Da scartare, invece, l’ipotesi Dusan Vlahovic: troppo alto lo stipendio da 12 milioni con la Juventus a cui lui non ha nessuna intenzione di rinunciare. Ecco quindi che il direttore sportivo sta scandagliando anche il mercato europeo e c’è un nome che piace particolarmente.

Il Milan guarda ancora in Belgio: nel mirino un nigeriano

Le ultime indiscrezioni provenienti da Casa Milan raccontano di un forte interesse per Tolu Arokodare, centravanti nigeriano attualmente in forza al Genk. Nell’ultima stagione in Belgio, questo è il suo bottino: 23 gol e 7 assist. Niente male. Classe 2000, compirà quest’anno 25 anni: è pronto quindi per fare un salto di qualità in una grande squadra dopo stagioni positive in Belgio e quest’estate sembra essere il momento giusto.

Il costo del cartellino di Arokodare è di 20 milioni di euro, una cifra piuttosto alta ma che il Milan può permettersi senza problemi. I rossoneri valuteranno quindi anche questa pista per l’attacco, ma nel frattempo si guardano intorno anche per eventuali altre opportunità. L’attacco è un reparto da rifare, o quasi: Gimenez è l’unico che resterà, perché Abraham tornerà alla Roma e a Jovic non verrà rinnovato il contratto.

Francesco Camarda andrà in prestito al Lecce con diritto di riscatto e contro riscatto: una buona opportunità per lui di mettere minuti nelle gambe e di accumulare esperienza nel massimo campionato italiano. Un altro centravanti serve, ma bisognerà capire con quale ruolo: se dovrà fare il titolare o se sarà una riserva di Gimenez. Il Milan l’anno prossimo giocherà soltanto il campionato e dovrà essere bravo a gestire queste situazioni di concorrenza.