Addio al Milan, è fatta: “Questo è il momento giusto”

Sembra sia davvero arrivato il momento giusto per la separazione: il Milan si prepara a dire addio al giocatore, ormai ci siamo.

I tifosi del Milan sanno bene che sarà un’estate in cui vedranno partire qualche elemento di spessore. La mancata partecipazione alla Champions League impedisce al Diavolo di godere degli incassi garantiti dalla massima competizione europea per club. Per mettere a segno qualche colpo sul mercato senza andare a pesare troppo sul bilancio diventa inevitabile (almeno) una cessione.

Oltretutto ci sono dei giocatori che da tempo sembrano distanti dal progetto Milan e gradirebbero mettere fine alla loro esperienza rossonera per cominciare una nuova avventura altrove, possibilmente in un club che disputerà la prossima Champions. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere dello Sport il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha praticamente confermato per la prossima stagione sia Rafael Leao che Mike Maignan, anche se poi il calciomercato estivo può sempre regalare sorprese.

Le parole di Tare su Theo Hernandez suggeriscono invece che le strade del Milan e del laterale francese si separeranno presto. L’ex ds della Lazio ha infatti chiarito che Theo è alla ricerca di “una nuova esperienza“, anche se la sua cessione “non è ancora definita, stiamo lavorando”.

Addio al Milan, ormai ci siamo: non ci sono più dubbi

Già nelle prossime settimane qualcosa potrebbe sbloccarsi: il Diavolo punta a ricavare almeno 35-40 milioni dalla cessione del giocatore. Una mossa che anche il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, valuta in maniera molto positiva. Ravezzani ha infatti pubblicato un post su X dove afferma chiaramente che questo è il momento giusto per vendere Theo Hernandez, pur riconoscendo il valore indiscutibile dell’ex Real Madrid.

Sempre il noto giornalista fa notare che l’esterno transalpino è al Milan già da diversi anni e chiede cifre troppo elevate per rinnovare. In più il prossimo anno andrà in scadenza e l’ultima stagione non è stata certamente brillante. Infine Ravezzani punta il dito anche sulla vita extra campo del giocatore, definendola “chiacchierata“.

“Questo era per il Milan il momento di vendere Theo“, conclude il direttore di Telelombardia su X. Non tutti i tifosi del Milan sono però d’accordo con questa analisi. Tra i commenti c’è anche chi chiede di dare fiducia a Theo Hernandez ancora per un altro anno, dato che Tare e Allegri si presentano come due figure in grado di gestirlo: “Se poi se ne andrà a zero non è un problema dei tifosi ma dei ragionieri“.