Allegri batte i pugni: lo vuole a tutti i costi in rossonero

Richiesta ben chiara da parte di Massimiliano Allegri per quello che riguarda il mercato alla propria dirigenza con il tecnico che vuole assicurarsi un talento in rosa.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e Massimiliano Allegri è sempre più parte delle scelte da parte del Milan lavorando a stretto contatto con Igli Tare per migliorare l’organico rossonero.

Igli Tare ha fatto capire quali saranno le mosse del Milan in vista del mercato della prossima stagione con il direttore sportivo che sta cercando di trovare le figure giuste per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Proprio con il tecnico livornese è sempre in contatto per cercare di trovare le giuste soluzioni individuando i reparti da rinforzare con priorità. Non è da escludere però un ritocco anche per quello che riguarda la difesa centrale, ma solo nel caso in cui dovesse verificarsi una cessione nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri ha fatto una richiesta alla società: vuole un difensore centrale

Nella lista di Massimiliano Allegri c’è il nome di Giovanni Leoni. Il giovane difensore del Parma è uno dei pallini del tecnico livornese che è pronto ad affidargli il ruolo di titolare della squadra rossonera in vista della prossima stagione. La richiesta dei ducali è di circa 20 milioni di euro ma non è da escludere che ci possa essere l’inserimento di un giovane nell’affare.

A fare spazio in rosa a Leoni potrebbe essere uno tra Tomori e Thiaw. Il difensore inglese ha diversi club che lo hanno messo nel mirino per quello che riguarda la Premier League mentre il centrale tedesco piace al Bayer Leverkusen. Le ‘Aspirine’ al momento sono impegnate nella trattativa per la cessione di Xhaka proprio al Milan ma i due affari dovrebbero proseguire su strade distinte.

Leoni è considerato il profilo perfetto per la rinascita del Milan considerato il fatto che è giovane e italiano con il club che vuole aumentare in maniera netta il numero di calciatori “azzurri” in rosa. La speranza del Milan è quella di riuscire a scendere intorno ai 16 milioni di euro per chiudere il colpo o di aggiungere una contropartita tecnica nella trattativa.

Al Parma piace molto Bartesaghi che potrebbe essere sacrificato per arrivare al giovane difensore che già è entrato nel mirino della nazionale maggiore. L’ottima seconda parte di stagione vissuta da Leoni ha portato diverse big a metterlo nel mirino con l’Inter che può giocarsi la carta Chivu che ben lo conosce dopo averlo allenato in Emilia, ma il Milan è deciso ad accelerare i tempi per provare a chiudere da subito il colpo.