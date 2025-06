Colpo Ricci, svelato il motivo dell’acquisto: è il secondo al mondo

Igli Tare è pronto a mettere le mani sul centrocampista italiano, protagonista con la Nazionale e con il Torino

Saranno giorni intensi per il calciomercato del Milan. Igli Tare e Giorgio Furlani, infatti, sono pronti a chiudere i primi affari dopo Luka Modric. Come più volte scritto, per il campione croato è già tutto fatto: il blitz del Direttore sportivo rossonero di qualche giorno fa, è servito per chiudere l’affare.

Firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo a circa quattro milioni di euro netti a stagione. Svolgerà così le visite mediche una volta concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid. Ma prima dello sbarco in Italia di Luka Modric, Massimiliano Allegri dovrebbe abbracciare almeno altri due centrocampisti.

Come sottolineato da Igli Tare, nella chiacchierata avuta con i giornalisti martedì, la priorità è in mediana e il colpo è in canna. Il Diavolo, infatti, sta per chiudere per Samuele Ricci. L’accelerata è avvenuta dopo che la trattativa è stata tenuta in stand-by per diverse settimane.

Milan, ecco perché Ricci sarà rossonero: il punto della situazione

Le priorità sembravano essere altre, ma la strategia di attesa ha portato il Torino ad abbassare il prezzo del calciatore, che lascerà il Piemonte per una cifra sui 25 milioni di euro con i bonus, ben lontani dai 35/40 di cui si parlava e scriveva fino a pochi mesi fa.

Ricci, dunque, si appresa a diventare rossonero. Ma perché il Milan lo ha scelto?

Se vi state chiedendo in cosa eccelle Ricci, a Settembre il CIES pubblicò una grafica dove Samuele era il secondo al mondo per capacità di gestire il pallone sotto forte pressione pic.twitter.com/ydXXMmBkPH — M4rk (@M4rkPhilips) June 26, 2025

L’utente M4rk molto attivo sui social riporta, un dato davvero interessante, risalente a settembre e pubblicato dal CIES: Ricci, come si evince dalla grafica, era il secondo giocatore al mondo per capacità di gestire il pallone sotto forte pressione. Una caratteristica non da poco.

La rivoluzione a centrocampo, dunque, ripartirà anche da Ricci, oltre che da Modric, ma Massimiliano Allegri aspetta, almeno un altro rinforzo in mediana. L’addio di Musah farà spazio al terzo colpo in mediana, che verosimilmente sarà uno tra Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e Jashari, per il quale il Club Brugge, però, chiede davvero parecchi soldi.