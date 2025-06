Il capocannoniere al Milan, Tare regala il grande colpo ai rossoneri

Tare potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno in Serie A per il bomber: i rossoneri sono un’idea, i dettagli

Sembra essersi acceso anche in entrata il mercato del Milan, a ridosso dell’inizio della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ad una piccola e selezionata cerchia di giornalisti martedì mattina a Casa Milan e ha spiegato quali sono i piani per questa estate. I rossoneri vogliono cambiare radicalmente la rosa: Giorgio Furlani non ha voluto parlare di rivoluzione, ma in sostanza lo è. O meglio, dovrebbe esserlo. C’è tanto lavoro da fare sul mercato e il primo tassello pare essere Samuele Ricci del Torino, col quale c’era un accordo da tempo.

Allegri era titubante sulle qualità del ragazzo, ma a quanto pare si è convinto anche lui. A meno di colpi di scena, sarà lui il secondo innesto a centrocampo dopo Luka Modric, ma non l’ultimo: Granit Xhaka e Ardon Jashari sono ancora degli obiettivi, difficili ma sempre concreti. Ci sarà bisogno di nuove forze in difesa e si cerca anche un attaccante da affiancare a Gimenez: ed è qui che può entrare in gioco una vecchia conoscenza di Tare.

Milan, l’ipotesi non è da escludere: i dettagli

Il Milan quindi prenderà anche un centravanti da affiancare al messicano. L’idea, ha spiegato Tare, è di prendere un centravanti stile Giroud, quindi un uomo d’area di rigore in grado di far salire la squadra e aiutare i compagni anche in non possesso. Sono stati fatti diversi nomi, ma ad oggi non c’è un solo ed unico obiettivo. Qualche indiscrezione però c’è e uno dei profili potrebbe essere un uomo esperto che Tare conosce molto bene.

I rossoneri potrebbero pensare a riportare Ciro Immobile in Italia. A parlarne è Paolo Paganini, giornalista RAI intervenuto ai microfoni di TMW Radio. “Starei attento a Immobile, perché il rapporto con Tare è di vecchia data, lui vuole tornare e c’è il Bologna“, le sue dichiarazioni in merito. L’ex attaccante della Lazio, 35 anni già compiuti, ha trascorso l’ultima stagione in Turchia con la maglia del Besiktas, ma l’esperienza non è stata granché. Ora il centravanti campano, uno dei più prolifici della storia del nostro campionato, spinge per tornare a casa: il Bologna ci sta lavorando da un bel po’, ma l’inserimento del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo Modric, i rossoneri potrebbero inserire in rosa ancor più esperienza e conoscenza.