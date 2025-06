Kyrgios-Sinner, nuova puntata della telenovela: che bordata

Nick Kyrgios è tornato a parlare di Jannik Sinner alla vigilia di Wimbledon, tirando in ballo anche Carlos Alcaraz. Il tennista australiano la pensa così

Quella che comincerà lunedì 30 giugno sarà la terza edizione consecutiva di Wimbledon senza Nick Kyrgios. L’australiano si è ritirato per l’infortunio al polso che lo ha costretto già a uno stop di oltre tre mesi.

Kyrgios ha disputato la sua ultima partita lo scorso 21 marzo in occasione del secondo turno al Masters di Miami contro Khachanov. Da allora è cominciato un altro stop, l’ennesimo di questa fase della carriera del tennista australiano che ha ottenuto il suo ultimo risultato significativo proprio a Wimbledon con la finale dell’edizione 2022, persa in tre set contro l’amico Novak Djokovic. Finale che va ricordato, Kyrgios ha disputato grazie al forfait in semifinale di Rafa Nadal, infortunato agli addominali.

Oltreché per il ritiro a Wimbledon, di Kyrgios si è parlato negli ultimi giorni anche per la mancata conferma da parte della BBC del ruolo di commentatore tecnico dei Championship che il tennista aveva avuto nella scorsa edizione del torneo. Con un’ulteriore assenza, Nick sperava nel bis che non gli è stato concesso. Al suo posto, l’emittente britannica ha ingaggiato il collega Cristopher Eubanks, attuale numero 131 del ranking ATP.

Kyrgios paragona Alcaraz a Sinner, sulla sua scelta non ci sono dubbi

“Sono loro che ci perdono“, così Kyrgios ha commentato sarcasticamente la sua esclusione dal team di talent della BBC in un’intervista al Guardian in cui si è soffermato anche sui due grandi favoriti alla vittoria del prossimo Wimbledon ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo mesi di invettive e stilettate nei confronti del campione azzurro per il caso Clostebol, stavolta Kyrgios ha elogiato Sinner anche se nel confronto con Alcaraz gli preferisce decisamente quest’ultimo.

“Giocano un tennis incredibile. E’ chiaro che saranno i colossi di questo sport per i prossimi 10-15 anni. Sinner è straordinariamente potente ma Alcaraz ha l’X-Factor e la compostezza di Federer, Djokovc e Nadal ed è al livello di quei grandissimi del tennis“, questa l’analisi di Kyrgios che si è sbilanciato anche sul pronostico sul prossimo vincitore di Wimbledon. “Chi vince Wimbledon ? Direi Alcaraz“, ha sentenziato l’attuale numero 636 del ranking ATP che dunque prevede il tris consecutivo ai Championship del murciano.

Sinner e Alcaraz che conosceranno il loro potenziale cammino a Wimbledon in occasione dell’attesa cerimonia di sorteggio del tabellone, in programma venerdì 27 giugno in tarda mattinata. I due, da prima e seconda testa di serie del main draw, potranno ritrovarsi solo in finale come al Roland Garros. C’è un precedente tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon. Era il 2022 e l’azzurro si impose agli ottavi di finale in quattro set, concludendo poi quell’edizione ai quarti sconfitto da Novak Djokovic dopo essere stato in vantaggio per due set a zero.