Milan-Torino asse caldissimo, non solo Ricci: altro affare in chiusura

Il Milan si appresta a chiudere un altro affare con i granata: i rapporti sono davvero ottimi. Ecco cosa sta succedendo

Samuele Ricci si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista è il colpo di calciomercato dei rossoneri dopo Luka Modric. L’accelerata decisiva è arrivata nella giornata di ieri, con il Torino che ha deciso di aprire alla cessione del suo giocatore per una cifra ben lontana da quella paventata nelle settimane scorse.

Si parlava e scriveva, addirittura, di una valutazione da oltre 35/40 milioni di euro. L’affare, invece, è destinato ad andare in porto per molto meno: Milan e Torino, infatti, hanno trovato un accordo sui 25 milioni, compresi i bonus. Massimiliano Allegri avrà così un altro rinforzo in mediana ma ne attender almeno un altro con i nomi di Xhaka e Jashari che continuano ad essere in prima linea.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire quando il Milan chiuderà il terzo affare, prima di spostarsi al reparto difensivo, dove sono attesi due terzini e un centrale, con l’uscita di uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Addio Milan, il giocatore va al Torino: il punto della situazione

Milan e Torino, che stano chiudendo per Ricci, però, sono pronti a finalizzare almeno un’altra operazione. I rapporti tra i due club sono davvero ottimi e i Granata sono intenzionati ad accogliere uno dei rossoneri in esubero.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Lorenzo Colombo, che tanto piace al club piemontese, ma c’è l’idea di mettere le mani anche su un centrocampista. Non è un segreto, d’altronde, che Tommaso Pobega sia un giocatore molto gradito al Torino, che lo conosce davvero molto bene.

I Granata, inoltre, hanno chiesto informazioni su Warren Bondo, ma il giovane centrocampista ex Monza al momento non è intenzionato a salutare il Diavolo. Vuole giocarsi le sue carte, mettendosi a disposizione di Massmiliano Allegri in questa lunga e calda estate. A gennaio è arrivato un calciatore con diversi problemi fisici, ma adesso è pronto a convincere tutti. Chissà però che non se riparli più avanti.

Un altro calciatore che da tempo è sul taccuino del Torino è quello di Filippo Terracciano, che è destinato a lasciare il Milan, con la formula del prestito e la squadra granata può certamente essere un’occasione. Attenzione infine all’idea Chukwueze