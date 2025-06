Theo addio, il sostituto dalla Spagna: il Milan paga la clausola

La società rossonera ha messo nel mirino un terzino spagnolo per rimpiazzare l’ex Real Madrid: prezzo già fissato.

Sembra ormai prossima la cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita. Rimangono pochi dettagli da sistemare prima che diventi a tutti gli effetti un calciatore dell’Al Hilal, che dopo un rifiuto iniziale è riuscito a convincerlo a proseguire la sua carriera della Saudi Pro League.

Per il nazionale francese pronto un ricco contratto triennale da circa 20 milioni di euro netti annui. Uno stipendio molto superiore a quello attuale (circa 4,5 milioni netti). L’ex Real Madrid non se l’è sentita di dire no, anche perché altre opzioni concrete per il suo futuro non ce n’erano nell’immediato.

Al Milan dovrebbero andare circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che consentirà al club di mettere a bilancio una discreta plusvalenza, considerando che i 22,8 milioni spesi nel calciomercato estivo 2019 sono stati in buona parte ammortizzati. Al 30 giugno 2025 il valore residuo è di solo 2,85 milioni, dunque la plusvalenza non è così male. Da considerare pure che l’attuale contratto scade a giugno 2026.

Milan, nuovo terzino dalla Liga: prezzo abbordabile

In queste settimane sono emersi diversi nomi di terzini sinistri valutati dal Milan per rimpiazzare Theo Hernandez. Si va da Maxim De Cuyper del Club Bruges a Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal, passando per Destiny Udogie del Tottenham e altri ancora. Nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo che potrebbe rivelarsi il prescelto.

Ci riferiamo a Sergi Cardona, che El Chiringuito indica come opzione per il Milan. Lo spagnolo classe 1999 milita nel Villarreal e nel suo contratto scadenza 2027 è presente una clausola di risoluzione di 15 milioni di euro. Nella scorsa stagione 36 presenze, 1 gol e 7 assist tra Liga e Coppa del Re.

Sergi Cardona è approdato al Villarreal a parametro zero nell’estate 2024, dopo gli anni trascorsi al Las Palmas. Si è subito imposto come titolare e ora il Submarino Amarillo ha la possibilità di mettere a bilancio una discreta plusvalenza. Vedremo se il Milan, una volta venduto Theo Hernandez, deciderà di affondare il colpo sul terzino spagnolo. Intanto, è un altro nome che si aggiunge a quelli che Tare e Allegri stanno valutando. Non rimane che attendere.