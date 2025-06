Thiaw, accordo per la cessione: il Milan ha pronto il sostituto

L’ex Schalke 04 potrebbe lasciare Milano a breve, c’è una trattativa in corso con una società italiana: ecco la situazione.

Il Milan è molto attivo in questi giorni, tra entrate e uscite c’è tanto da fare. Igli Tare è impegnato su più tavoli e in queste ore sono arrivati aggiornamenti importanti su alcuni nomi.

Tra questi c’è Malick Thiaw, forse uno di quelli che hanno meno sfigurato nella scorsa negativa stagione rossonera. Per diverse settimane si è parlato della possibilità che tornasse a giocare in Germania, precisamente nel Bayer Leverkusen, ma questa pista non è mai davvero decollata. Ci sono stati solamente dei contatti, senza che il club tedesco affondasse davvero il colpo. In compenso, è spuntata una nuova pretendente.

Mercato Milan, Thiaw ancora in Serie A: le ultime news

È stata Radio Rossonera a rivelare l’interesse del Como per Thiaw, una richiesta avvenuta durante i dialoghi per un altro calciatore rossonero che Cesc Fabregas ha richiesto: Alvaro Morata, ora in prestito dal Galatasaray.

Il giornalista Matteo Moretto di ESPN ha aggiunto tra che tra il Milan e il Como ci sarebbe già un accordo sul prezzo del cartellino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Manca il sì di Thiaw, che avrà un colloquio con la società lariana nelle prossime ore.

Probabilmente, anche lo stesso Fabregas parlerà con il calciatore per convincerlo a sposare l’ambizioso progetto Como. Tornato in Serie A dopo tanti anni, il club lombardo guidato dalla ricchissima proprietà indonesiana ha tutte le intenzioni di conquistare la qualificazione a una coppa europea nel prossimo campionato. Sta investendo per diventare una realtà di alta classifica della Serie A.

Non è la prima volta che il Como chiede un giocatore del Milan. Oltre al già citato Morata, anche Theo Hernandez era finito nel mirino: nella scorsa sessione invernale del calciomercato c’era stata un’offerta di circa 40 milioni di euro per il cartellino. La dirigenza rossonera l’aveva accettata, però il nazionale francese aveva rifiutato la destinazione.

Vedremo se ora si verificherà il trasferimento di Thiaw e, nel caso, come il Milan rimpiazzerà il tedesco. Una possibilità è quella di investire su un giovane, ad esempio Giovanni Leoni del Parma. Il club emiliano valuta il difensore classe 2006 proprio 25 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter. Da non escludere la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’operazione, anche se il Parma preferirebbe un affare tutto cash.