Torna Giroud, la bomba è servita: tifosi a bocca aperta

Le ultimissime sul futuro del centravanti. La notizia che arriva è davvero clamorosa: ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato del Milan si appresta ad entrare nel vivo. I prossimi giorni saranno quelli dei primi colpi di Igli Tare dopo Luka Modric. Il campione croato è un affare chiuso e si aspetta solo il rientro dagli Stati Uniti, dove sta giocando il Mondiale per Club.

Il focus sarà ancora a centrocampo, dove l’albanese vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri altri due giocatori il prima possibile. Samuele Ricci è davvero vicino, poi toccherà ad uno – verosimilmente – tra Jashari del Club Brugge e Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.

Ma ci sarà spazio anche per tre affari in difesa, con un terzino destro e uno sinistro che arriveranno certamente così come il centrale qualora facesse le valigie uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Poi sarà tempo del colpo in avanti.

Milan, Giroud torna e c’è il colpo in attacco

Igli Tare è stato chiaro, arriverà un bomber dalle caratteristiche diverse da Santiago Gimenez. Un vero centravanti d’area di rigore, che sappia far salire la squadra. Ha citato Olivier Giroud per far capire cosa serve a questa squadra.

Nomi? Difficile che sia Dusan Vlahovic a meno che non si riduca lo stipendio. Discorso identico per Mitrovic. Ecco perché il centravanti potrebbe essere una vera e propria sorpresa. In questi giorni è tornato di moda il nome di Lucca per il quale servono circa 25 milioni di euro.

Nel frattempo dalla Francia è stata sganciata la bomba. Proprio Olivier Giroud potrebbe tornare a casa. Al centravanti transalpino, oggi ai Los Angeles FC, ci sarebbe pensando il Lille, che deve fare i conti le partenze di Jonathan David e Chuba Akpom. A scriverlo è Foot Mercato, che sottolinea come ci siano stati dei contatti tra le parti, ma serve fare chiarezza su due aspetti: il primo è chiaramente quello legato allo stipendio (guadagna 3 milioni di euro netti a stagione); il secondo è relativo alla volontà di Giroud di tornare a giocare in Ligue 1.

I prossimi giorni ci diranno se Olivier Giroud, che aveva deciso di ‘svernare’ negli Stati Uniti, abbia voglia di tornare in Europa e di rimettere in discussione in un campionato competitivo come quello transalpino. Anche i tifosi del Milan, molto legati al bomber, seguiranno la vicenda con attenzione.