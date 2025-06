Via entrambi, il Milan ha sciolto le riserve: prosegue l’esodo

Prosegue l’opera di sfoltimento della rosa del Milan in vista della prossima stagione con il club che è pronto a salutare altri giocatori importanti.

Continua il lavoro sul mercato da parte della dirigenza del Milan con il club che sta provando a sfoltire l’organico prima di intervenire con operazioni in entrata.

Affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare che ha scelto insieme al resto della dirigenza Massimiliano Allegri per la panchina, il Milan ora dovrà creare un organico in grado di poter tornare da subito competitivo in Italia e riconquistare l’accesso in Champions League, fallito al termine della scorsa stagione. Dopo l’addio di Reijnders e con quello di Theo Hernandez ad un passo, il Milan è ora concentrato sulle altre partenze che possano andare ad abbassare il monte ingaggi e permettere al club di fare cassa prima di tornare a spendere per gli acquisti.

Altre due cessioni in vista: il Milan lavora sul mercato

Il Milan potrebbe cedere sia Malick Thiaw che Fikayo Tomori da qui alla fine del mercato estivo. I due non sembrano essere fondamentali nel nuovo corso di Massimiliano Allegri e nelle prossime settimane si lavorerà alle loro uscite per poi cercare nuovi colpi in entrata.

Malick Thiaw sembra essere il giocatore più facile da piazzare sul mercato. Il difensore tedesco gode della stima da parte di diversi club della Bundesliga con le “Aspirine” che starebbero valutando il suo acquisto. In questo momento Milan e Bayer Leverkusen stanno trattando per l’affare Xhaka e subito dopo si rimetteranno al tavolo per il difensore classe 2001 che i rossoneri valutano circa 25 milioni di euro.

Fikayo Tomori è stato vicino alla partenza durante lo scorso gennaio quando la Juventus si fece avanti in maniera decisa per il classe 1997. Al momento sulle sue tracce ci sono diversi club inglesi, dal Newcastle al Tottenham passando per Aston Villa e West Ham. La richiesta per il suo cartellino da parte del Milan supera di poco i 20 milioni di euro, una somma che permetterebbe poi alla società di reinvestire sul mercato in entrata.

Uno degli acquisti in difesa potrebbe essere rappresentato da Giovanni Leoni, giovane difensore centrale del Parma che sembra essere un pallino di Massimiliano Allegri. Classe 2006, il difensore degli emiliani si è messo in mostra nella seconda parte della stagione da poco conclusa ma sulle sue tracce ci sono anche Inter e Juventus. La richiesta dei ducali è di circa 20 milioni di euro, una somma che i rossoneri vorrebbero abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica.