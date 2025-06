Blitz e Milan beffato, l’Atalanta anticipa Tare: rossoneri spiazzati

I bergamaschi hanno premuto il piede sull’acceleratore e i rossoneri rischiano la beffa: il punto della situazione

Il calciomercato corre veloce e il rischio di essere beffati se non si chiude subito un affare è sempre dietro l’angolo. Così l’Atalanta è pronta ad anticipare il Milan per un calciatore che ormai da giorni viene accostato ai rossoneri. Igli Tare ha promesso di rafforzare innanzitutto il reparto di centrocampo con almeno due colpi oltre a Luka Modric.

Allo stesso tempo, però, si sta guardando anche alla difesa. In giornata sono attese novità legate a Malick Thiaw, con il Milan che ha dato il via libera al Como, per una cifra sui 25 milioni di euro. Serve chiaramente l’ok del tedesco che aveva espresso il desiderio di giocare in Germania, ma dire no a quattro milioni di euro netti a stagione non è certo facile.

Guardando sempre al reparto difensivo si sta cercando di capire chi potranno essere i calciatori che dovranno giocare titolari sulle fasce. Oggi il Milan può contare su Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e Alexis Saelemaekers non proprio delle prime scelte. Servono dunque giocatori importanti. Serve un calciatore che non faccia rimpiangere Theo Hernandez.

Milan, l’Atalanta vende Ruggeri e prova a beffare il Diavolo: il punto della situazione

Il terzino francese nei prossimi giorni diventare un calciatore dell’Al Hilal e il sostituto? Oggi il nome cerchiato in rosso resta quello di Maxim De Cuyper del Club Brugge. Per costi è certamente il calciatore più accessibile nonostante il club belga sia una bottega cara.

Guardando sempre a sinistra, però, il Milan negli ultimi giorni ha deciso di provarci seriamente per Honest Ahanor. Il difensore del Genoa. Il calciatore, però, ha una valutazione importante sui 15 milioni di euro. Il Diavolo ci sta lavorando, ma ora rischia la beffa perché nelle ultimissime ore è stato registrato l’inserimento dell’Atalanta che vuole mettere a segno un doppio colpo sulla sinistra con l’addio di Ruggeri, direzione Atletico Madrid.

E’ curioso notare come i bergamaschi si siano attivati su Ahanor dopo aver praticamente ceduto un giocatore ai Colchoneros, che hanno virato sul terzino italiano dopo aver perso le speranze di prendere Theo Hernandez, che ormai si può ritenere un nuovo calciatore dell’Al Hilal. Un doppio incastro, dunque, che rischia di beffare il Milan.