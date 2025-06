Blitz Milan, la decisione è presa: il prossimo acquisto arriva dal Barcellona

Il Milan ha preso la sua decisione: c’è il blitz da parte di Tare e degli uomini mercato per il prossimo acquisto. Arriverà dal Barcellona

Nemmeno il tempo di insediarsi stabilmente al Milan che Igli Tare ha iniziato a pieno ritmo a lavorare alla costruzione della squadra che verrà. C’è tanto da rivoluzionare dopo l’ultima stagione, e il colpo Modric non resterà un caso isolato. Altri – anche importanti – arriveranno dopo il croato. A partire dal prossimo acquisto che potrebbe giungere dal Barcellona!

Uno dei reparti che subirà le maggiori trasformazioni è sicuramente quello difensivo. L’anno scorso è stata proprio la difesa ad aver avuto innumerevoli problemi, con i tanti gol incassati e i problemi che hanno riguardato a turno i vari centrali a disposizione di Fonseca prima e di Conceiçao poi. Gabbia, Tomori, Thiaw, Pavlovic: nessuno aveva il posto assicurato proprio perché non c’è stato un totem in grado di guidare i compagni e garantire quella affidabilità necessaria.

Tare opera il blitz: il nuovo acquisto viene dal Barcellona

Si guarda con interesse al mercato, cercando un nuovo acquisto funzionale alla causa. Un profilo importante come può essere Andreas Christensen, in uscita dal Barcellona.

Il difensore danese non rientra più nei piani della squadra di Flick e sogna il rilancio proprio come il Milan. Possono farlo insieme. Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, Tare ha individuato nel classe ’96 la priorità per rafforzare la propria difesa. Il Barcellona non farà nulla per trattenere il giocatore: è in scadenza nel 2026, ormai fuori dal progetto e nell’ultimo anno non ha praticamente mai visto il campo, anche a causa di vari problemi di natura fisica.

Le incognite maggiori riguardano proprio la sua fragilità. Per questo si può parlare di scommessa ma fino ad un certo punto, in quanto Christensen ha tanta esperienza a livello internazionale che gli ha permesso di far bene negli anni al Chelsea e i primi al Barcellona. I catalani hanno necessità di vendere per fare cassa, oltre al fatto di non voler perdere il danese a zero tra un anno. Questo può portare ad un prezzo contenuto di acquisto. E anche l’ingaggio del calciatore non dovrebbe essere a cifre esose.

Il difensore sta valutando l’idea di cominciare una nuova esperienza per rilanciare una carriera finita in un limbo che già da circa un anno lo vedeva nei radar di diversi club europei (si era discusso di un possibile interesse anche della Juve). Poi i problemi fisici avevano fatto desistere i corteggiatori, rinviando il tutto a quest’estate.