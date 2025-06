Brutte notizie per i fan di Sinner, non sarà più visibile su Sky

Sinner si prepara a scendere in campo a Wimbledon per il Grande Slam: nel frattempo, arriva una brutta notizia per i suoi fan

Non è stato un periodo facile per Jannik Sinner. Conclusi i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il tennista altoatesino è tornato in campo in tre occasioni: per gli Internazionali d’Italia, per il Roland Garros e per l’ATP di Halle. In nessuno dei tre casi è riuscito a portare a casa la vittoria: per quanto riguarda i primi due tornei, ha dovuto arrendersi solo in finale di fronte a Carlos Alcaraz, che vive un periodo di forma di altissimo livello. Ad Halle, invece, ha visto fermare il suo percorso molto in anticipo contro Bublik.

Non era semplice comunque portare a casa subito risultati importanti dopo tre mesi di stop per squalifica, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Sinner ha giocato grandi tornei e, al Roland Garros di Parigi, ha disputato una finale epica contro Alcaraz: non è semplice da accettare, ma Jannik deve essere fiero di quanto fatto. Ora c’è l’opportunità per riscattarsi del tutto: sta per arrivare Wimbledon e il debutto in terra inglese è sempre più vicino. E, a proposito, per il torneo c’è una importante novità dal punto di vista della copertura televisiva.

Niente accordo: cambia tutto per il grande tennis in tv

Nei giorni scorsi è arrivata una importante ufficialità che ha scosso un po’ i telespettatori: Eurosport e Sky hanno annunciato la separazione. Questo significa che dal 1 luglio in poi i canali del network di Warner Bros Discovery non saranno più visibili sulla piattaforma satellitare tramite le pay-tv sui canali 210 e 211. Il contratto era in scadenza il 30 giugno, quindi fra pochi mesi, e tutti speravano in un rinnovo, ma non si è arrivati all’accordo.

Questo accordo è un duro colpo soprattutto per il grande tennis. Eurosport detiene infatti i diritti fino al 2031 dell’Australian Open (torneo che lo stesso Sinner ha vinto gennaio scorso) e del Roland Garros fino al 2030. La buona notizia è che questo accordo non intacca Wimbledon, che resterà quindi visibili su Sky fino al 2030: ad annunciare il rinnovo è stato la stessa piattaforma satellitare. Cosa ci sarà quindi al posto dei canali di Eurosport su Sky? Due novità importanti: Sky Sport Legend, un canale dedicato a momenti e campioni indimenticabili, e Sky Sport Mix, che trasmetterà i principali eventi dell’estate.